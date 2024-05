Die Medienbehörde KommAustria hat die erste Qualitätsjournalismusförderung vergeben. Rund 18,5 Millionen Euro sind unter Textmedien verteilt. Eine eingehendere Prüfung der EU-Kommission verzögerte den Beschluss der neuen Förderung bis ins Vorjahr. Deshalb wurde nun nachträglich eine für 2023 vorgesehene Förderung vergeben. Eine weitere Tranche der mit rund 20 Millionen Euro dotierten Förderung für 2024 soll in den nächsten Wochen verteilt werden.

Printmedien und textbasierte Onlinemedien können die neue Qualitätsjournalismusförderung bekommen. fid

"Exxpress" abgelehnt

Eine Reihe von Förderanträgen wurde abgelehnt, darunter etwa Beilagen/Magazine, die - etwa bei "Österreich" - dem Haupttitel zugerechnet wurden. Ein Förderantrag des Onlinemediums "Exxpress" wurde unter Verweis auf einen Punkt der Förderrichtlinien abgelehnt. Dieser Punkt lautet: "Die Förderungswerber oder Förderungswerberinnen dürfen sich im Zeitpunkt der Einreichung des Förderansuchens nicht in "Schwierigkeiten" im Sinne von Art. 2 Z 18 AGVO befinden, und es darf weder zum Zeitpunkt des Ansuchens ein Insolvenzverfahren eröffnet worden sein noch dürfen die in der österreichischen Rechtsordnung vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag der Gläubiger erfüllt sein."

Wer bekommt wieviel unter den Tageszeitungen?

Rund 11,5 Millionen Euro dieser ersten Qualitätsjournalismusförderung gingen an Tageszeitungen (inklusive Webseiten und teilweise auch Beilagen). Wer bekam wieviel in diesem Segment? Das zeigt dieses Chart für den Tageszeitungssektor, weitere sind in Arbeit:

Österreichs Medienförderungen

Die Qualitätsjournalismusförderung wird vor allem nach der Zahl journalistischer Arbeitsplätze vergeben, zusätzliche Bonuszahlungen gibt es etwa für Redaktionsstatute, Qualitätssicherungssysteme, Frauenförderprogramme. Sie geht an Printmedien und Onlinemedien und ergänzt die Digitaltransformationsförderung für klassische Medien sowie die bestehende Presseförderung (für Kauftages- und Wochenzeitungen). Teile der Presseförderung - etwa Förderung von Korrespondentinnen und Korrespondenten, Leseförderung, Förderung für Presseclubs, Journalismusausbildung - wanderten von der Presseförderung in die Qualitätsjournalismusförderung.

Gefördert werden von der Republik auch kommerzielle und nicht kommerzielle Privatsender, Fernsehproduktionen - jeweils zwischen rund acht und 20 Millionen Euro pro Jahr, insgesamt mehr als 75 Millionen Euro für private Anbieter. Die höchste öffentliche Beihilfe für Medien sind rund 700 Millionen Euro jährlich über den ORF-Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der zugleich Österreichs mit Abstand größtes Medienunternehmen ist. (fid, 7.5.2024)