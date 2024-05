Reine Abzocke oder wirksame Immersion in eine fiktive Welt?

Sei es DSA, Magic, Warhammer40k uvm. - Romane zum Spiel gehören fix zum Merchandise vieler RPGs, wobei die Qualität durchwachsen ist. Was denken Sie darüber? Reine Abzocke oder wirksame Immersion in eine fiktive Welt? Lesen Sie Romane zum Spiel, vielleicht sogar ohne das Spiel zu spielen? Was macht die Faszination aus und haben Sie Empfehlungen?