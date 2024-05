In der Crimecomedy geraten ein amerikanischer Podcaster und eine irische Journalistin in einen Mordstrudel und aneinander – von den Obamas produziert

Will Forte als Gilbert Power, Siobhán Cullen als Dove, Robyn Cara als Emmy Sizergh in der Netflix-Serie "Bodkin". Enda Bowe, Netfflix

"True-Crime-Podcasts sind Nekrophilie", sagt Dove abfällig. Ihre Meinung über das Format wird die erfahrene Journalistin in den nächsten sieben Folgen der Netflix-Serie "Bodkin" nicht groß verändern müssen. Muss sie auch nicht. Ihr Kompagnon Gilbert (Will Forte), der aus Chicago eigens nach Irland gereist ist, um einen True-Crime-Podcast zu machen, bestätigt jedes Vorurteil. Gilbert will eine Art folkloristischer Kriminalstory und macht sich wichtig, wo er nur kann.

Dove hingegen hat Probleme in London. Eine Story, die sie für den Guardian schrieb, macht Schwierigkeiten. Sie soll erst einmal weg, den Podcaster und seine Assistentin (Robyn Cara) bei deren Recherche begleiten. Der ist zunächst aufgeregt darüber, was sich ihm darbietet: das Land, so schön, so grün, und erst die freundlichen Leute! Stinksauer hingegen Dove (Siobhán Cullen). Bodkin ist ab heute auf Netflix abrufbar.

Auto in Flammen

Das ändert sich schlagartig, als sich tatsächlich in der Kleinstadt Bodkin in der Vergangenheit ein wahres Verbrechen ereignet haben soll, das unaufgeklärt blieb. Dove wittert eine Story, die Bewohner sehen sich bedroht und sind plötzlich gar nicht mehr freundlich. Eine Freude mit den Gästen hat hier praktisch niemand, das wird spätestens klar, als Dove von einem Auto angefahren wird und das Auto, mit dem Gilbert unterwegs ist, in Flammen steht. "Wir sind von Natur aus gute Menschen", sagt der Dorfpolizist und rülpst. Solchen Aussagen ist zu misstrauen, das weiß Dove von Haus aus und lernt Gilbert recht schnell. Hier haben mehrere etwas zu verbergen.

Chicago und Bodkin, das liegt weiter auseinander als Nord- und Südpol. Gegensätze ziehen einander an, heißt es. Gilbert und Dove müssen in sieben Folgen jede Menge härtere und weniger härtere Hürden überwinden, bis es so weit sein kann. Es folgt eine Mörderjagd, die mitunter ins Glitschige abdriftet. Die Ermittler treffen auf gewalttätige Schmuggler, Nonnen, die Yoga lehren, es regnet Aale, dazwischen werden journalistische Ethikfragen gestellt.

Bodkin | Official Trailer | Netflix

Netflix

Klingt weit auseinander? Ist es auch. Bodkin mäandert zwischen Crime-Drama und Krimiparodie und kann sich nicht so recht entscheiden. Darüber hinaus werden ein, zwei Hinweise zu viel zur Identität des Täters gegeben. Bodkin ist die erste fiktionale Serie aus dem Netflix-Deal mit Michelle und Barack Obama, und irgendwie ist nicht ganz klar, warum sich das Paar dafür entschieden hat. Eines ist aber sicher: Irland ist wirklich ein sehr schönes Land. (Doris Priesching, 9.5.2024)