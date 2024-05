2022 wurde das Weitsicht Cobenzl eröffnet.

Wien – Die Stadt wird dem früheren Pächter – der Weitsicht Cobenzl GmbH – die Investitionskosten für die Errichtung bzw. Sanierung der Gebäude am Wiener Cobenzl begleichen. Ein Gutachten habe nun einen Ersatz von 13,5 Millionen Euro errechnet, teilte die zuständige Forst- und Landwirtschaftsabteilung der Stadt Wien am Dienstag mit. Dieser sei von der Stadt vertragsgemäß zu begleichen. Die Stadt nehme die Immobile damit in ihren Besitz, wurde betont.

Insgesamt wurden 20 Millionen Euro in die Neugestaltung des Schlossareals investiert – also in den Neubau des Café Rondell, den neuen Eventbereich und die Außenanlagen sowie in die Renovierung des Kuppelsaals und der Meierei. Abzüglich der 6,5 Millionen Euro, die sich aus den geleisteten Zuschüssen durch die Stadt, öffentlichen Förderungen und aus Abschreibungen über zwei Jahre Nutzungszeitraum ergeben, würden nun 13,5 Millionen Euro erstattet, hieß es.

Als Betreiber fungierte zunächst der Unternehmer und Gastronom Bernd Schlacher. Der Motto-Chef stieg 2020 in das Projekt ein, das er gemeinsam mit dem Chef der Supernova-Gruppe, Frank Albert, entwickelte. 2022 erfolgte die Eröffnung. Die Gesellschaft hat die Verträge inzwischen gekündigt. Inzwischen konnte die DoN-Group des Gastronomen Josef Donhauser als neuer Pächter gewonnen werden. (APA, 7.5.2024)