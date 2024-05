Laut Polizei wird der Mann bei der Bezirkshauptmannschaft Tulln angezeigt (Symbolbild). Christoph Hardt via www.imago-im

Kirchberg am Wagram / Kleinzell – Mit 186 anstatt der erlaubten 130 km/h ist ein Wiener am Donnerstag mit seinem Pkw über die Stockerauer Schnellstraße (S5) bei Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) gebrettert. Der 38-Jährige wurde in Tulln angehalten. Es folgte die vorläufige Führerscheinabnahme, die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Polizeiangaben vom Freitag zufolge wird der Raser bei der Bezirkshauptmannschaft Tulln angezeigt.

Aufgefallen war der Pkw einer Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Krems. Der Wiener soll das Rechtsfahrgebot in rücksichtsloser Weise missachtet und vor ihm fahrende Kfzs zum Spurwechsel gedrängt haben.

Eine Geschwindigkeitseinlage lieferte sich zu Christi Himmelfahrt auch ein 33-jähriger Motorradlenker auf der L133 in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld). Der deutsche Staatsbürger war bei erlaubten 70 mit 147 km/h unterwegs. Das Bike wurde vorläufig beschlagnahmt. Der Lenker ist den Führerschein los, eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld folgt. (APA, 10.5.2024)