Im Schnitt 600.000 Zuschauer haben am Donnerstagabend das 2. Halbfinale des 68. Eurovision Song Contests auf ORF 1 verfolgt. Stärker performte mit bis zu 712.000 Zusehern noch der zweite Showblock, der mit Kaleen aufwartete, die Österreich mit ihrem Technopop-Song "We Will Rave" den Finaleinzug sicherte. Der Marktanteil betrug 25 Prozent, wobei die Show speziell bei Jüngeren mit 33 Prozent (12-49) bzw. 37 Prozent Marktanteil (12-29) gut ankam.

Kaleen sang sich am Donnerstag ins Finale. Foto: AFP/Ritzau Scanpix/IDA MARIE ODGAARD

Am Samstag dürften die Quoten übertroffen werden, steht da doch ab 21 Uhr das Finale in ORF 1 am Programm. Kaleen tritt als letzter Act des Abends und damit mit Startnummer 26 an. Die Entscheidung, wer mit seiner Performance Publikum und Jury überzeugen konnte, fällte live ab 0.20 Uhr. Kommentiert wird das Finale von Andi Knoll. Davor wartet die Sendung "ESC - Der Countdown" (20.15 Uhr) und danach die Sendung "ESC - Die Aftershow" (ca. 1 Uhr) auf all jene, die ihren Fernsehabend noch verlängern möchten. (APA, 10.5.2024)