Der 2016 verstorbene Muhammad Ali war der wohl größte Boxstar aller Zeiten, amtlich bestätigt vom Internationalen Olympischen Komitee, das ihn 1999 zum Sportler des 20. Jahrhunderts wählte. Aufgewachsen ist Ali als Cassius Marcellus Clay in ärmlichen Verhältnissen in Kentucky, mit 16 Jahren begann er mit dem Boxen. Das war 1958.

Concierge Auctions

Zwei Jahre später holte er in Rom die Goldmedaille im Halbschwergewicht, nochmals vier Jahre später war er erstmals Weltmeister. Und 1979, fünf Jahre nach dem legendären "Rumble in the Jungle" gegen George Foreman in Kinshasa, ließ er sich auf diesem Anwesen in Los Angeles nieder, das sich im Villenviertel Hancock Park befindet. Größen wie Mae West, Clark Gable, Nat King Cole oder auch King Camp Gillette, der Erfinder des Einweg-Rasierers, lebten in der Nachbarschaft.

Concierge Auctions

Das Hauptgebäude mit knapp 1000 Quadratmetern Wohnfläche wurde 1916 im Stil der italienischen Renaissance erbaut, und zwar von John C. Austin, dem Architekten des Griffith Observatory und der L.A. City Hall. Ein Buntglasmosaik ziert das Eingangsportal, ...

Concierge Auctions

... es gibt französische Luster, italienischen Marmor und ....

Concierge Auctions

... viel Holz. Oben gibt es dann mehrere Schlafzimmer und Büroräume, außerdem ...

Concierege Auctions

... einen riesigen Master Bedroom mit Kamin und interessanten Rundbogenfenstern.

Concierge Auctions

Die hauseigene Bar darf natürlich ebenso wenig fehlen wie ...

Concierge Auctions

... der Swimmingpool unter der Sonne.

Concierte Auctions

Ein rund 100 Quadratmeter großes Gästehaus befindet sich zudem ebenfalls auf dem Areal. Aktuell wird das ganze Anwesen auf conciergeauctions.com versteigert, bis 15. Mai können noch Anbote abgegeben werden. (red, 14.5.2024)