Die Belgierin Laurie Dreze ist die "Top Woman 2024". Ihr gratuliert Nathalie De Reuck, Veranstalterin des Wettbewerbs. REUTERS/Yves Herman

Mons – Ein Schönheitswettbewerb der besonderen Art ging am Samstag in der belgischen Stadt Mons über die Bühne. Gesucht wurde eine Frau, die "wow" sei, die innere Schönheit und einen positiven Umgang mit dem eigenen Körper vereine, hieß es von Veranstalterseite.

Wahre Schönheit komme nicht von einem perfekten Körper, der den gesellschaftlichen Vorgaben entspräche, sondern von einem Körper, der eine Geschichte erzähle, erklärte Nathalie De Reuck (56), Gründerin der gemeinnützigen Organisation namens Top Women. Das ehemalige Model hatte das Programm 2014 nach negativen Erfahrungen in der Branche gegründet. Heute sorgten zusätzlich Schönheitsfilter in den sozialen Netzwerken dafür, dass sich Frauen unwohl fühlten, erklärte De Reuck.

Teilnehmerinnen und Coaches des Wettbewerbs 2024. REUTERS/Yves Herman

Das Konzept der Belgierin kommt offenbar an. 5000 Frauen hatten ein neunmonatiges Programm zur Selbstfindung und -akzeptanz absolviert. 60 Teilnehmerinnen zwischen 23 und 64 Jahren nahmen letztlich am vergangenen Samstag am Wettbewerb um die Auszeichnung als "Top Woman" teil. Der Titel wurde heuer an Laurie Dreze verliehen. (Reuters, 22.5.2024)