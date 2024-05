Zusatzgebühren zahlen? Lieber Koffer verstümmeln

Was nicht passt, wird passend gemacht: Ein junger Mallorca-Urlauber wollte auf keinen Fall Zusatzgebühren (laut Mallorca Magazin 70 Euro) für sein Handgepäck zahlen. Diese wären auf dem Ryanair-Flug fällig gewesen, weil das Köfferchen nicht den Handgepäcknormen der Billigairline entsprach. Der Mann löste das Problem auf seine Weise und brach kurzerhand die Rollen ab, wie der Videobeweis zeigt. Demonstrativ steckte er das verstümmelte Gepäckstück anschließend in die Mustervorrichtung, um zu beweisen, dass nun alles seine Richtigkeit habe. Das Bodenpersonal zeigte sich fassungslos, die Zuschauer applaudierten.

Pink Incident: Boeing schießt Flamingos ab

Einem Flamingoschwarm wurde die Begegnung mit einer Boeing zum Verhängnis. (Symbolfoto) REUTERS

Flug EK508 von Dubai nach Mumbai befand sich kurz vor der indischen Metropole. Da wurde die Boeing 777-300 mit dem Kennzeichen A6-ENT mehrfach von Flamingos getroffen, wie Simple Flying berichtet. Bei einer Inspektion wurden später in der Anflugschneise die Kadaver von 36 Flamingos gefunden. Emirates bestätigte den Vogelschlag. Der Jet befindet sich weiterhin in Mumbai.

Wenn der Meerblick nur Illusion ist

"Ich bin noch nie so betrogen worden", empört sich Clarisa Murgia. Zu Recht: Denn die Influencerin musste überrascht feststellen, dass die von ihr über Airbnb gemietete Unterkunft in Italien nicht das hielt, was die Fotos davon versprochen hatten: einen atemberaubenden Blick aufs blaue Meer. Statt des versprochenen Meerblicks hing an der Hauswand gegenüber ihrem Fenster ein riesiges Poster mit einer Meereslandschaft, berichtet Focus. In einem Video auf Tiktok zeigt die Influencerin, wie das Poster aus einem bestimmten Blickwinkel tatsächlich täuschend echt aussieht. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch klar, dass der Meerblick nur eine große Illusion ist. Die wirkliche Aussicht bestand aus einer bröckelnden weißen Wand und Reihen vergitterter Fenster. (Markus Böhm, 26.5.2024)