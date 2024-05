Es gibt zahlreiche Rankings zum Thema "Die längsten Strände der Welt". Auffällig dabei ist, dass sich diese zuweilen unterscheiden. Laut Reisereporter liegt das daran, dass für deren Bewertung unterschiedliche Kriterien herangezogen werden. Denn manche nehmen es ganz genau und lassen nur ununterbrochene Strandabschnitte gelten, manche sehen die Sache lockerer. So wie wir.

1. Praia do Cassino, Brasilien: 254 Kilometer

Von der einsamen Spitze der Liste der längsten Strände der Welt grüßt der Praia do Cassino in Brasilien. Zwischen Molhes da Barra und Barra do Chuí erstreckt er sich auf unglaublichen 254 Kilometern und eignet sich bestens zum Wandern und Surfen, schreibt der Reiseführer Marco Polo. Auch Angler kommen hierher, aber auf der Länge verlaufen sich die Menschen schnell, sodass man weite Teile für sich ganz allein hat.

2. Eighty Mile Beach, Australien: 220 Kilometer

Eighty Mile Beach in Australien. Getty Images/iStockphoto

Laut Wikipedia hieß dieser Strand an der Nordwestküste Australiens einst Ninety Mile Beach, wurde dann aber wegen Verwechslungsgefahr umbenannt. Dort ist auch zu lesen, dass er sich über etwa 220 Kilometer zwischen den Städten Broome und Port Hedland erstreckt.

3. Padre Island, USA: 210 Kilometer

Auf Padre Island zahlt sich ein Strandspaziergang aus. AFP/TIMOTHY A. CLARY

Den drittlängsten ununterbrochenen Strand findet man laut Marco Polo auf einer Insel, die dem Bundesstaat Texas vorgelagert ist: Padre Island, eine lange, sehr schmale Sanddüneninsel, die vom Festland durch die Laguna Madre getrennt ist. Hier unterscheiden sich die Angaben: Manche Quellen geben Padre Island nur eine Länge von 115 Kilometern, was immer noch beeindruckend ist.

4. Ninety Mile Beach, Australien: 151 Kilometer

Der Ninety Mile Beach (davon gibt's einige – siehe Rang 8) liegt im Südosten Australiens. Er besteht aus langen Sanddünen, die die verschiedenen Seen und Lagunen vom Meer trennen. Diese bilden den The-Lakes-Nationalpark. Er ist aufgrund der tosenden Brandung und starken Strömungen nur an wenigen Stellen zum Baden geeignet. Die Behörden empfehlen das Schwimmen nur in Woodside und Seespray, wo in den Sommermonaten Rettungsschwimmerinnen und ‑schwimmer eingesetzt sind, liest man beim Reisereporter. Das Reisemagazin hat diesen Strand übrigens auf Rang 2 gereiht.

5. Cox's Bazar Beach, Bangladesch: 125 Kilometer

Dieser Strand ist nach Bangladeschs größtem Badeort benannt: Cox's Bazar. Und der wiederum nach einem britischen Offizier. Bei Touristen ist er sehr beliebt, eignet er sich doch zum Baden, Surfen, Bootfahren und vielem mehr. Auch das Strand- und Partyfeeling kommt nicht zu kurz.

6. 75 Mile Beach, Australien: 121 Kilometer

Nur wenig kürzer ist der rund 121 Kilometer zählende 75 Mile Beach auf der größten Sandinsel der Welt: Fraser Island im Bundesstaat Queensland. Besonders gerne genutzt wird dieser Strand für Fahrten mit dem Geländewagen – Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt kommen dafür hierher.

7. Playa Novillero, Mexiko: 90 Kilometer

An der Westküste Mexikos liegt laut Reisereporter der zweitlängste Strand in Lateinamerika: Die Playa Novillero in Nayarit misst rund 90 Kilometer. Der Strand ist zudem einen halben Kilometer breit, was sie zu einem der breitesten Strände der Welt macht, heißt es. Dennoch sei dort nicht viel los und er das Wasser sei stellenweise so flach, dass man bis zu 100 Meter weit ins offene Meer hinausgehen kann.

8. Ninety Mile Beach, Neuseeland: 88 Kilometer

Und wieder ein Ninety Mile Beach, dieses Mal in Neuseeland. Gelegen an der Westküste der Nordinsel, ist der Ninety Mile Beach mit seinen 88 Kilometern der längste Strand Neuseelands. Er erstreckt sich von Kaitaia bis Cape Reinga entlang der Aupōuri Peninsula.

9. Virginia Beach, USA: 56 Kilometer

Virginia Beach an der Chesapeake Bay und dem Atlantischen Ozean im namensgebenden US-Bundesstaat Virginia gelegen ist touristisch sehr gut erschlossen. Er trägt laut Guinness-Buch der Rekorde auch den Titel "längster Vergnügungsstrand der Welt", kommt aber nicht deswegen, sondern wegen seiner Länge von 56 Kilometern in die Top Ten.

10. Long Beach, USA: 45 Kilometer

Long Beach: der längste durchgehende Halbinselstrand der Welt. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHA

Bekannt aus diversen US-Filmen und -Serien ist Long Beach auf der Halbinsel Long Beach Peninsula im pazifischen Nordwesten der USA. Der Strand macht mit einer Länge von 45 Kilometern seinem Namen alle Ehre und gilt nicht nur als längste Küstenlinie an der Westküste der USA, sondern trägt laut Reisereporter auch den Titel "längster durchgehender Halbinselstrand der Welt". (red, 24.5.2024)