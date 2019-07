Die Vielfalt an Eissorten wächst nicht nur in den Eissalons, auch in den Geschäften gibt es viel Neues zu entdecken

Früher war es einfach: Es gab Eskimo, es gab Schöller und je nachdem, welches Eis man lieber mochte, war man beim Besuch in einem Freibad glücklich oder enttäuscht. Daheim und im Winter versorgte man sich mit den sogenannten "Familienpackungen" (natürlich auch von Eskimo).

Das ist lange vorbei, denn immer mehr Marken und auch Sorten sind in den Gefriervitrinen der Supermärkte zu finden. Erbeer-Vanille im 1-Liter-Pack wirkt hier im Vergleich schon ganz schön retro, die Neuen sind bio, vegan oder tragen einen coolen englischen Namen wie "Cookie-Dough".

Wir haben uns ein bisschen umgesehen, was es denn heuer so an interessanten Neuheiten gibt.

Fru Fru als Eis

Das dahinterstehende Produkt, Sauermilch mit einer Art Marmelade, gibt's schon lange, sogar in einer Retroversion mit dem Zusatz "wie damals". Seit heuer ist Fru-Fru nun auch als Sauermilcheis bei Billa, Merkur und Sutterlüty erhältlich. Entwickelt wurde es vom "Eissalon am Schwedenplatz"-Besitzer Molin-Pradel, der in der Seestadt Aspern seine neue Eismanufaktur eröffnet hat und das Fru-Fru-Eis dort herstellt.

Fru Fru Eis gibt es in den Sorten Mango und Erdbeer. Foto: Nöm mix

Eine neue Marke ist "Nuii" von Froneri. Das Eis am Stil, das vom Aussehen her sehr an Eskimos "Magnum" erinnert, gibt es einzeln und im Multipack bei Spar, Billa, Merkur, Penny und in Tankstellen-Shops.

Nuii von Froneri, erhältlich in den Sorten "Salted Caramel & Australian Macadamia", "Dark Chocolate & Nordic Berry", "Almond & Java Vanilla" sowie "White Chocolate & Scandinavian Mountain Cranberries". Foto: Nuii

Apropos Magnum: Die Eissorte von Eskimo feiert heuer den 30. Geburtstag mit einer neuen Sorte namens "White Chocolate & Cookies", die so wie Double Raspberry nun auch im Becher erhältlich ist. Weiters gibt es zwei vegane Magnum-Sorten (Classic und Mandel.)

Am 2. und 3. Juli lädt Magnum anlässlich des 30. Geburtstags ins "Magnum Haus of Play" im Palmenhaus im Burggarten, wo die neue Eissorte "White Chocolate & Cookies" verkostet werden kann.

White Chocolate & Cookies: eine neue Sorte zum Magnum-30er, gibt es auch im Becher. Foto: Hersteller

Spar hat seit kurzem Eis aus österreichischer Schafmilch im Sortiment, erhältlich ist es in den Sorten Heidelbeere, Erdbeere, Vanille und Schokolade. Sowohl Milch als auch Verpackung (industriell kompostierbar) kommen aus Österreich, hergestellt wird das Eis in der steirischen Eismanufaktur Valentino.

Schafmilcheis von Spar. Foto: spar

Bei Konkurrent Rewe gibt es bei den Eigenmarken ebenfalls einige Neuigkeiten:

Das Ja! Natürlich Eissortiment von den Kremstaler Eismachern ist um die Sorte Mango gewachsen, diese ist gleichzeitig vegan.

Rein vegane Sorten gibt es von der Eigenmarke "Vegavita", sie wird – so wie das Fru-Fru-Eis von Schwedenplatz-Salon-Betreiber Molin-Pradel hergestellt. Unter anderem findet sich ein Stieleis auf Lupinenbasis im Sortiment.

Die neue Sorte Mango von Ja! Natürlich. Foto: Rewe

Im Tiefkühler bei Hofer setzt man bei den neuen Sorten unter anderem auf Leichtes, Fruchtiges. Neu sind die Mini-Sorbetti in den Sorten Zitrone, Erdbeere, Banane und Apfel sowie Smoothie-Sticks in den Sorten Waldfrucht, Banane-Erdbeer und Mango.

Mini-Sorbetti, erhältlich bei Hofer. Foto: Hofer

Proteinangereicherte Nahrungsmittel sind gerade schwer im Trend. Nun gibt es auch eine Eismarke, die damit wirbt: Breyers Delights aus den USA ist seit heuer auch in Österreich erhältlich. Gesüßt wird teils mit Stevia, erhältlich sind vier Sorten (Cookies & Cream, Salted Caramel Cake, Creamy Chocolate und Sweet Berry Choc Chip).

Breyers Delights ist neu am österreichischen Markt. Foto: Hersteller

Die Eismarke Ben & Jerry's ist schon seit 2008 in Österreich vertreten. Heuer gibt es neben "normalen" üppigen Sorten wie "Topped Love is..." oder einem mit Schoko überzogenen Riegel namens "Slices on the Dough" auch Kalorienreduziertes. Die Linie "Moo-phoria" enthält 50 Prozent weniger Fett und ist in vier Geschmackssorten erhältlich.

Die kalorienreduzierte Linie von "Ben & Jerry's namens "Moo-Phoria". Foto: Hersteller

Seit Sommer 2018 gibt es das Eis von Grom auch im österreichischen Handel zu kaufen. Die Eismacher aus Turin lösten im Jahr 2003 mit ihrem Eis ohne Emulgatoren, Aromen oder Farbstoffe von einem kleinen Geschäft ausgehend, einen regelrechten Hype aus. Heute ist Grom an den besten Plätzen von New York bis nach Shanghai vertreten. Für eine Grom-Gelateria fehlt noch die Location in Wien.

Zumindest kann man sich inzwischen in Billa- und Merkur-Filialen, bei Spar Gourmet, Eurospar und Interspar sowie MPreis mit Grom Gelato trösten. 2019 abgesehen von Himbeere, Erdbeere, Pistazie und Crema die Grom neu erhältlich: Die Sorten Gelato alla Crema Gianduia (Schokolade und Haselnuss), Haselnuss, Tiramisu und Stracciatella.

Das "Gelato al Tiramisu" von Grom ist einer der vielversprechenden Neuzugänge im Kühlregal. Foto: Hersteller

(red, 6.6.2019)