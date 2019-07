Autobiografie ohne Ich

Die literarischen Selbsterkundungen von Annie Ernaux liegen seit kurzem gleich mehrfach in deutscher Übersetzung vor. Von feministischer Relevanz ist eigentlich alles von Ernaux, besonders aber ihre "Erinnerungen eines Mädchens" und "Die Jahre". Wer wie Annie Ernaux in den 1940er-Jahren geboren wurde, war Zeugin und manchmal Mitkämpferin der größten politischen Umwälzungen für Frauen: sozialisiert in der Nachkriegszeit und den drögen 1950er-Jahren, gefolgt von einem beispiellosen feministischen Aufbruch in den 1960er- und 1970er-Jahren.

Ernaux arbeitet all das in "Die Jahre" mit einem Dreifachsalto auf: Autobiografie, Historiografie und soziologische Selbsterfahrung. Trotzdem verzichtet sie in dem Buch gänzlich auf ein "Ich", Ernaux spricht nur in der dritten Person über sich und schiebt damit die Frage in den Vordergrund, was von uns zwischen den massiven Prägungen durch die Verhältnisse überhaupt bleibt. In Ernauxs Fall: zwischen Algerienkrise, Ehe, Frauenbewegung, Studium, Mutterschaft und Globalisierung.

Annie Ernaux, "Die Jahre", 18,50 Euro / 255 Seiten, Suhrkamp-Verlag, Berlin 2017