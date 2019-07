Daniel Zajfman (60) ist seit 2006 Präsident des renommierten Weizmann-Instituts in Rehovot, Israel. Der gebürtige Belgier studierte am israelischen Technion Physik, es folgte ein Postdoc am Argonne National Laboratory, Illinois, USA. Sein Forschungsinteresse gilt der Physik von Molekülen.

Neues Netzwerk für Exzellenzforschung

Wissenschaftliche Exzellenz in Forschung und Ausbildung zu forcieren ist das Ziel des internationalen Netzwerks Bridge, das vergangene Woche in Wien vorgestellt wurde. Die Abkürzung steht für Basic Research Institutions Delivering Graduate Education. Fünf Institute, die einerseits nach wissenschaftlicher Exzellenz streben, andererseits auch Doktoranden ausbilden, haben sich darin zusammengeschlossen: die Rockefeller University (USA), das Francis Crick Institute (UK), das Weizmann Institute of Science (Israel), das Okinawa Institute of Science and Technology (Japan) und das Institute of Science and Technology Austria.

Schon bisher gibt es zwischen diesen Instituten zahlreiche Kooperationen. Auf der To-do-Liste für die nächsten Jahre haben sich die Bridge-Institutionen unter anderem folgende Ziele gesetzt: die wissenschaftliche Bildung in der Öffentlichkeit stärken, teure Forschungsinfrastruktur optimal nutzen, Unterstützung von Nachwuchsforschern, die zum ersten Mal eine eigene Gruppe leiten, und Curricula für Doktoranden verbessern.

