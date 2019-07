Wer seine Haut so lange wie möglich gesund, glatt und fleckenlos halten will, sollte sich mit Sonnenschutzfaktor, UV-Filter-Arten und Texturen auskennen

Wie lange mussten die öffentlichen Schwimmbäder dieses Jahr auf Badegäste warten! Im Mai hat sich die Sonne kaum blicken lassen – deshalb ist der Sonnenhunger aktuell gerade tatsächlich brandgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wollen "Bräune" aufholen. Dabei wissen die meisten wirklich schon: Verbrannte Haut ist keine Bagatelle. "Jeder Sonnenbrand erhöht das Risiko, eines Tages an Hautkrebs zu erkranken", sagt Emmerich Kitz, der im Rahmen der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA) eine große Aufklärungskampagne startet. Die Messages: Eine Vermeidung der direkten Sonneneinstrahlung ist die effektivste Maßnahme, und zur Mittagszeit sollte die Sonne tabu sein. Ganztags gilt es im Sommer nicht nur die Haut, sondern auch den Kopf und die Augen vor den UV-Strahlen zu schützen.

Vor allem Jüngere haben es bereits verinnerlicht, dass ein Zuviel an UVB- und UVA- Strahlen bräunliche Pigmentflecken, viele Falten und Fältchen und schuppig trockene Haut ohne Spannkraft macht. Je stärker die Sonne, desto gnadenloser die Hautschäden.

Nachcremen ist wichtig

Die einzige rationale Reaktion kann deshalb also nur Sonnenschutz heißen. Im Schwimmbad, am Strand, bei einer Bergwanderung, beim Radfahren, beim Joggen, am Spielplatz mit den Kindern, im Wasser oder bei einem Kaffee im Freien: Für jede Situation gibt es eine Creme.

Große Flaschen braucht man beim Baden (Nivea), weil es ganz wichtig ist, viel Sonnenschutz zu verwenden und immer wieder nachzucremen. Das Gute am Sonnenprodukte-Sektor: Es gibt jedes Jahr wieder fantastische Innovationen. Cremen, die nicht fettig sind und auch mit UV-Filter ein "trockenes Hautgefühl" (Clarins) hinterlassen. Das verhindert sogar, dass Sand am Körper kleben bleibt. Wer sich die Hände nicht fettig machen will, verwendet einen Spray (Vichy). Zudem gibt es immer mehr Produkte für unreine Haut (La Roche-Posay) oder Sonnencremen, die getönt sind: Wer es gewohnt ist, täglich Make-up zu verwenden, kann sich auf diese Weise schminken – Sonnenschutz inklusive.

UV-Index kennen

15, 20, 30 oder 50? Wenn es um die Wahl des passenden Sonnenschutzfilters geht, ist der UV-Index eine gute Entscheidungshilfe. Er beschreibt den am Boden erwarteten Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung auf einer Skala von 1 bis 11, und das rund um den Globus. Nur so viel: Selbst mit Faktor 50 bleibt die Haut nicht blass, vielmehr bildet sich das, was Experten wie Kitz als gesunde Bräune bezeichnen würden. Und an ihr gilt es auch im Alltag zu arbeiten: Jeder (auch Männer) sollten im Sommer irgendeine kleine Tube Sonnenschutz dabei haben, die Sonnencremen fürs Gesicht sind grundsätzlich in kleinen Tuben, auch Sticks (Sisley) haben sich bewährt.

Den Korallen zuliebe

Bei den UV-Filtern selbst gibt es zwei unterschiedliche Kategorien. Jene mit chemischen Sonnenschutzfiltern ziehen besser in die Haut ein. Mineralische UV-Filter reflektieren mit Puderpartikeln die Sonnenstrahlen weg. Sie können auf der Haut allerdings einen weißlichen Film hinterlassen. Wie gut eine mineralische Sonnencreme einzieht, hängt aber auch vom Hauttyp ab. Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, verwendet getönte mineralische Produkte (Ultrasun). Zudem sind mineralische Sonnencremen auch reichhaltiger, was gegen die Austrocknung der Haut wirkt (Ringana).

Die Wahl einer Sonnencreme hat außerdem Auswirkungen auf die Umwelt. Inhaltsstoffe in wasserfesten Sonnencremen wie etwa Oxybenzon, Octocrylen und Parabene tragen zum Sterben der Korallen im Meer bei. Die wasserunlöslichen Stoffe setzen sich an den Korallen fest und ersticken sie. Wer also auf den Malediven oder in Hawaii schnorchelt, sollte daran denken, Sonnencremen mit mineralischen Filtern (Avène) zu verwenden, oder sich beim Schnorcheln in natürlichen Gewässern eher mit einem Neopren-Anzug vor den Sonnenstrahlen schützen. (Karin Pollack, RONDO, 14.6.2019)

