Cannes/Wien – Montagabend wurden bei Werbefestival in Cannes die ersten Awards vergeben. Ausgezeichnet wurden Arbeiten in den Kategorien Outdoor, Design, Print & Publishing, Health & Wellness und Pharma. Österreichische Einreichungen waren in diesen Kategorien nicht auf der Shortlist vertreten.

Outdoor-Grand-Prix für Nike mit Kaepernick-Kampagne

Der Grand Prix bei Outdoor ging an die USA und die Nike-Kampagne "Dream Crazy" mit Colin Kaepernick, diese Arbeit galt zuvor schon als einer der großen Favoriten in Cannes. Mit "Believe in something, even if it means sacrificing everything", wirbt der American-Football-Spieler Kaepernick auf Billboards. Kaepernick hatte vor zwei Jahren eine Protestwelle von Spielern der Profiliga NFL gestartet, die sich während der amerikanischen Hymne durch Kniefälle oder erhobene Fäuste gegen Polizeibrutalität und Rassen-Ungleichheiten aussprachen. Trump forderte deswegen Sanktionen gegen die Spieler. Die Kampagne kommt von Agentur: Wieden + Kennedy.

65 von 2.389 Einreichungen in der Kategorie "Outdoor" wurden mit Löwentrophäen ausgezeichnet, zehn davon mit Gold, 20 mit Silber, 34 mit Bronze und ein Grand Prix wurden vergeben. Österreich verzeichnete fünf Einreichungen in der Kategorie Outdoor, eine Nominierung ging sich nicht aus.

Der Grand Prix in der Kategorie Design ging Montagabend an die USA und das Google Creative Lab für das "Creatability"-Projekt: Menschen mit Behinderung können damit – mit Hilfe von diversen KI-Tools – kreativ tätig zu werden. Bei Design gab es 1.469 Einreichungen aus 65 Ländern, fünf Einreichungen kamen aus Österreich. nominiert für einen Löwen wurde keine davon. Insgesamt 47 Awards wurden vergeben: sechs Gold-, 16 Silber- und 24 Bronze-Löwen.

Grand Prix bei Print & Publishing mit leerer Zeitung

Bei Print & Publishing geht der Hauptpreis an die libanesische Tageszeitung "An-Nahar", die an einem Tag komplett leer erschien. Diese Arbeit war ein Protest, dem Land gelang es ein halbes Jahr nicht, eine Regierung zu bilden. Das Motto: Wenn die Regierung nicht arbeitet, warum sollten dann wir arbeiten? Die Idee dazu hatte die Agentur Impact BBDO, Dubai. Von 1.252 Einreichungen in der Kategorie Print & Publishing aus 62 Ländern – darunter auch fünf Einreichungen aus Österreich – wurden insgesamt 32 mit Löwentrophäen prämiert. Sechs Einreichungen erhielten Gold, sieben wurden mit Silber und 18 mit Bronze ausgezeichnet.

In der Health & Wellness-Kategorie geht der Grand Prix nach Israel, Ikea und McCann Tel Aviv wurden mit "ThisAbles" ausgezeichnet, der Möbelhersteller holte den Werbepreis für die Produktion von behindertengerechten Ikea-Möbeln, die mittelt 3-D-Druck-Verfahrens hergestellt wurden und das Leben für Menschen mit Behinderungen leichter machen sollen.

1.186 Einreichungen gab es in der Kategorie "Health & Wellness". 33 Einreichungen wurden prämiert: fünf Arbeiten erhielten Gold, zehn Silber und 17 Bronze.

GSK China und McCann Health (Shanghai) holten den Pharma-Grand-Prix. Erfolgreich war eine App ("Breath of Life") für COPD-Erkrankte. Mithilfe dieser App kann man testen, ob man zur Risikogruppe gehört. In dieser Kategorie wurden 363 Arbeiten eingereicht, elf wurden mit einer Löwentrophäe ausgezeichnet. Zwei Löwen wurden in Gold, drei in Silber und fünf in Bronze vergeben.

Shortlistplätze für Österreich

Österreich hat wie berichtet bisher mit zwei Shortlistplatzierungen bei Film Craft (Jung von Matt/Donau für Erste Group) Chancen auf einen Löwen, die Awards in dieser Kategorie werden Dienstagabend vergeben.

Achtmal nominiert ist die Wiener Agentur "wild". Nominiert ist die Agentur für ihre Kampagne ""Expensify Th!$", die sie gemeinsam mit der New Yorker Agentur John & Hannes für die Buchhaltungs- bzw. Ausgabenmanagement-App "Expensify" umgesetzt hat. Falls sich dafür Löwen ausgehen, zählen sie für die Einreicheragentur und daher in Länderranking für die USA. (red, 18.6.2019)