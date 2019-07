Perm – Stardirigent Teodor Currentzis gibt den Posten als künstlerischer Leiter des Staatlichen Opern- und Balletttheaters im russischen Perm ab. Der 47-Jährige behalte aber die künstlerische Leitung des internationalen Djagilew-Festivals, wie die am Ural gelegene Oper am Freitag mitteilte. Eine Begründung für den Schritt des Musikers nannte das Haus nicht. Auch wann Currentzis sich von dem Chefposten zurückzieht, blieb zunächst offen.

Der Dirigent wolle sich weiter bei Orchester und Chor MusicAeterna engagieren. Diese Form der Zusammenarbeit sei von Currentzis selbst vorgeschlagen worden, hieß es. Mit ihm seien Oper und Ballett in den vergangenen acht Jahren "erneut zum Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit auf dem Gebiet der modernen und klassischen Kunst" geworden.

Currentzis ist zugleich Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters. Er wurde in Athen geboren, besitzt auch einen russischen Pass. In den 1990ern Jahren studierte er am Staatlichen Konservatorium in St. Petersburg. Danach stieg er schrittweise zu einem bedeutenden Dirigenten der jüngeren Generation auf. (APA, 21.6.2019)