PRO: Eine Bühne für uns allein

von Olivera Stajic

An diesem Wochenende wird es auf dem Donauinselfest zum ersten Mal einen "Frauenbereich" geben. Auf der Ebner-Eschenbach-Bühne treten ausschließlich Künstlerinnen auf. Auf dem Nova Rock Festival gab es heuer, ebenso zum ersten Mal, einen eigenen Campingbereich nur für Frauen. Ob nun als frauenbestärkende Maßnahme oder als Schutz gedacht, in beiden Fällen haben abgetrennte Frauenräume auch im Jahr 2019 ihre Berechtigung.

Exakt 90 Jahre ist es her, dass Virginia Woolf "A room of one's own" forderte. Woolf meinte sowohl den realen Raum als auch einen gleichberechtigten Anteil am öffentlichen Diskurs und in der Kulturproduktion. Die zweite Frauenbewegung Ende der 1970er-Jahre griff Woolfs Thesen auf: Gegen die Männerdominanz in allen Lebensbereichen wurden Frauenräume errichtet.

Ob Frauencafés, Programmierkurse für Mädchen oder Frauenhäuser: Reine Frauenräume sind und waren Orte, an denen sich Frauen nicht an männlich dominierte Strukturen anpassen müssen. Es klingt paradox, aber die Separation macht die Frauen oft auch sichtbarer. Ein reines Frauen-Line-up zwingt Veranstalter, sich gezielt mit Frauenbands zu befassen. Und siehe da, mehr von ihnen bekommen eine Bühne. Dass es 2019 wegen befürchteter Übergriffe separate Schlafplätze für Festivalbesucherinnen geben muss, ist eine Schande. Eine, die dank "grrrls Camping" auf dem Nova Rock eine Diskussionsbühne bekommt. (Olivera Stajic, 21.6.2019)