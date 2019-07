In dieser Galerie: 2 Bilder Freudentaumel nach der ÖH-Wahl: Die grüne Liste Gras konnte klar zulegen. Foto: APA / Hans Punz

Wien – Der Vorsitz in der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) wird auch in den beiden kommenden Jahren von einer Koalition aus Grünen und Alternativen StudentInnen (Gras), Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) und Fachschaftslisten (Flö) gestellt. Ein entsprechender Vertrag wurde am Sonntag unterzeichnet, wurde der APA aus Verhandlerkreisen bestätigt.

Die Wahl des Vorsitzes findet bereits am Montag bei der konstituierenden Sitzung der ÖH-Bundesvertretung statt. Die Koalition aus Gras, VSStÖ und Flö verfügt über 31 Sitze in der 55-köpfigen Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament. Aufgrund von starken Gewinnen der Gras und leichten Zuwächsen des VSStÖ bei den letzten ÖH-Wahlen haben die linken Fraktionen ihre Mehrheit trotz Flö-Verlusten sogar ausgebaut. Die drei Fraktionen stellen seit 2011 (zunächst noch mit Beteiligung einer weiteren Liste) den ÖH-Vorsitz.

Linke Mehrheit

Stärkste Fraktion in der Bundesvertretung ist zwar die VP-nahe Aktionsgemeinschaft (AG) mit 15 Mandaten. Knapp dahinter kommen mit je 13 Mandaten aber bereits GRAS und VSStÖ. Die Jungen Liberalen Studierenden (Junos) verfügen über sechs Sitze, die Flö haben fünf Mandate. Zwei konkurrierende Kommunistische StudentInnenverbände (KSV-KJÖ bzw. KSV LiLi) sowie der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) halten je einen Sitz. (APA, 23.6.2019)