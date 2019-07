Was all das Spielzeug nicht kann: Unfälle verhindern. Und dass Rennradfahren saugefährlich ist und auch gute Fahrerinnen und Fahrer vor Abwürfen nicht gefeit sind, "bewies" einen Tag zuvor Jacqueline Kallina. Die siebentbeste Frau (inklusive der Profi-Damen und insgesamt auch zweitbeste Österreicherin) von St.Pölten war Sebastian bei Tempo 50 hinten leicht aufgefahren. Sebastian hatte geschaltet – und Jacqui war eine Viertelsekunde unaufmerksam. So was passiert. "Zum Glück ist sie in den Graben und nicht in den starken Verkehr neben uns gestürzt," erzählte Sebastian danach.

Wirklich böse war, was dann geschah. Oder nicht geschah: Jacqueline hatte Schürfwunden und Prellungen. Sie blutete stark am Ellbogen. Sebastian band den Arm mit seinem Shirt ab. Dass das keine Reifenpanne war, musste jeder sehen, der vorbeifuhr – aber niemand hielt an.

Später, im Spital, wurde der Ellbogen genäht. Trotz der Schmerzen saß Kallina am nächsten Tag wieder auf dem Rad. Die Hose war zerrissen. Das ist egal. Aber der Helm war neu: Der alte hatte seine Pflicht getan – und innen einen Riss. Gut so – aber weg damit.