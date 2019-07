38,9 Prozent sind an Erkrankungen des Kreislaufsystems verstorben. Foto: iStock

Im gesamten Jahr 2018 sind in Österreich laut Statistik Austria 83.975 Personen gestorben, 51 Prozent davon waren Frauen. Bedingt durch die stetig steigende Lebenserwartung erlagen sowohl Männer als auch Frauen häufiger Krankheiten, die im Alter vermehrt vorkommen. Die häufigsten Todesursachen waren Erkrankungen des Kreislaufsystems (38,9 Prozent) und Krebs (24,5 Prozent).

Weitere bedeutsame Todesursachen waren Krankheiten der Atmungsorgane (6,6 Prozent), Verletzungen und Vergiftungen (5,3 Prozent) sowie Krankheiten der Verdauungsorgane (3,3 Prozent).

Obwohl in absoluten Zahlen weniger Männer (40.851) als Frauen (43.124) gestorben sind, war bei Berücksichtigung der wachsenden Zahl älterer Menschen die Sterblichkeit (altersstandardisierte Sterberate) bei Männern höher als bei Frauen (Männer: 1.180,7 Sterbefälle je 100.000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts, Frauen: 795,3). Die höhere Sterbefallzahl von Frauen ist eine Folge des höheren Frauenanteils in der älteren Bevölkerung.

Älter als 80

Von 2008 bis 2018 hat sich die um Alterseffekte bereinigte Gesamtsterblichkeit für beide Geschlechter zusammen um 10,1 Prozent verringert. Das ist vor allem auf einen Rückgang der Sterblichkeit an Erkrankungen des Kreislaufsystems (minus 21,7 Prozent) zurückzuführen. Die altersstandardisierte Krebssterblichkeit hat sich in den vergangenen zehn Jahren um 13 Prozent verringert – bei einem gleichzeitigen Anstieg der absoluten Zahl der Krebssterbefälle um vier Prozent.

Mehr als die Hälfte der Todesfälle im Jahr 2018 – 46.563 Verstorbene beziehungsweise 55,4 Prozent – hat sich nach erreichtem 80. Lebensjahr ereignet. In dieser Altersgruppe war für jedes zweite Ableben eine Krankheit des Kreislaufsystems die Ursache. Rund jede beziehungsweise jeder Siebente in dieser Altersgruppe (14,8 Prozent) ist an Krebs verstorben. Mit großem Abstand waren auch Krankheiten der Atmungsorgane, psychische Krankheiten und Ernährungs- beziehungsweise Stoffwechselkrankheiten von Bedeutung. Aufgrund von Stürzen verstarb rund ein Prozent der über 80-Jährigen.

Unter 80

Zwischen dem 40. und dem 80. Lebensjahr ereigneten sich rund 43 Prozent aller Todesfälle. In dieser Altersgruppe waren Krebserkrankungen die häufigste Ursache: Vier von zehn Sterbefällen wurden durch ein Karzinom verursacht. Ein Viertel der Sterbefälle im mittleren Erwachsenenalter war 2018 durch Herz-Kreislauf-Krankheiten bedingt, sieben Prozent durch Krankheiten der Atmungsorgane.

Bei Jugendlichen und Erwachsenen zwischen zehn und 40 Jahren (zusammen 1,5 Prozent aller Sterbefälle) waren Krebs, Suizide und Unfälle die häufigsten Todesursachen. Bei den wenigen Todesfällen von Kindern im Alter von ein bis unter zehn Jahren (74 Todesfälle im Jahr 2018 beziehungsweise 0,1 Prozent) waren neben Krebs angeborene Fehlbildungen die verbreitetste Todesursache. Bei Säuglingen (231 Todesfälle im Jahr 2018 beziehungsweise 0,3 Prozent) führten Geburtskomplikationen und angeborene Fehlbildungen als häufigste Ursachen zu einem frühen Tod. (APA, 26.6.2019)