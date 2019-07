Bei Gemüse spielen zwei Dinge eine wesentliche Rolle: Es sollte frisch und, wenn möglich, bio sein. Am besten schmeckt dieses Gericht tatsächlich mit Gemüse aus dem eigenen Garten – und wenn Sie es knackig dämpfen, statt in viel Wasser zu zerkochen. Und am besten würzen Sie Gemüse mit frischen Kräutern oder den richtigen Gewürzen. Das sind die ganzen Geheimnisse der schnellen, köstlichen Gemüseküche. Komplizierter ist es nicht. Schnell zubereitet ist es in den meisten Fällen auch.

Es ist der bezaubernde Geschmack von frischem Lorbeer mit dem intensiven Aroma der Nelken, der diesen Eintopf zu etwas ganz Besonderem macht.

Foto: Pascale Neuens

Zutaten

1 Bund Mangold

1 Bund Jungkarotten

750 g Kartoffeln

1 EL Butter oder Kokosöl

1 EL Kartoffelstärke oder Reis- oder Dinkelmehl

optional: 1 Schuss Kokosmilch oder Schlagobers

1 TL Suppenpaste, Kochwasser von Karotten/Kartoffeln

2 bis 3 Lorbeerblätter Muskatnuss

6 Nelken

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Die Karotten und Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden und bissfest kochen oder dünsten. Das Koch-/Dünstwasser aufheben.

Mangold waschen und die Stängel und das Grün getrennt in Streifen schneiden. Die Stängel circa vier bis fünf Minuten vordünsten, dann das Grün zugeben und weitere zwei bis drei Minuten weich dünsten.

Einen Topf erhitzen, die Butter zerlassen und die Stärke oder das Mehl mit dem Schneebesen einrühren und leicht anbraten. Mit dem Kochwasser aufgießen und mit Suppenpaste abschmecken. Alternativ können Sie Gemüsebouillon verwenden. Eventuell etwas Kokosmilch oder Obers hinzufügen. Die Nelken und Lorbeerblätter zugeben und bei Bedarf nachsalzen und pfeffern.

Das Gemüse unter die Sauce mischen und ein paar Minuten köcheln, damit sich die Aromen vermischen. Mit Muskatnuss abschmecken. Manchmal gibt es ein Ei dazu oder ich reiche einen herrlichen Crumble danach. Fleisch fehlt mir in keinem der beiden Fälle. (Pascale Neuens, 29.6.2019)