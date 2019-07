Die Piratenpartei kandidiert selbst nicht bei der Nationalratswahl. Zwei Piraten wollen jedoch auf die grüne Bundesliste geschrieben werden. Foto: imago

Die Anzahl an externen Bewerbungen für den grünen Bundeskongress am Samstag steigt. Nachdem sich bereits am Dienstag mit der Journalistin Sibylle Hamann und der Jetzt-Abgeordneten Alma Zadic zwei prominente Kandidatinnen für vordere Listenplätze ins Rennen gebracht haben, zeigen nun auch zwei Repräsentanten der Piratenpartei Interesse an einem grünen Ticket. Maria Chlastak und Janick Koder wollen sich für digitale Grundrechte einsetzen, wie sie per Aussendung mitteilten.

Keine eigene Piraten-Kandidatur

Dass dies überhaupt möglich ist, wurde seitens der Grünen auf APA-Anfrage mit dem eigenen Bündnis-Anspruch und dem Umstand begründet, dass die Piraten diesmal selbst nicht als wahlwerbende Partei antreten. Beim Bundeskongress am Samstag in Wien werden 14 Bundeslistenplätze gewählt, für die sich 26 Personen bewerben. (APA, 3.7. 2019)