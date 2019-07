Krakau, Polen

Die ehemalige Kulturhauptstadt Europas bietet Gästen eine optimale Mischung aus Kultur, Natur und Sehenswürdigkeiten. Ideal ist ein Besuch in der Nebensaison, wenn weniger Touristen unterwegs sind und die bekannten Attraktionen nicht so überlaufen sind. Ein absolutes Highlight in Krakau ist die Salzmine Wieliczka, deren Tunnelanlagen Reisende im Rahmen einer Tour erkunden können. Ebenfalls empfehlenswert ist ein Besuch der zahlreichen Secondhand-Kleiderläden und ein Abstecher ins Jüdische Viertel. Wer im Sommer vor Ort ist, findet Abkühlung in der Zakrzowek-Lagune inmitten der Stadt.