Holocaust-Überlebende Eva Kor ist gestorben. Vor drei Jahren erklärte sie: "Zu vergeben war die Macht, die mir blieb." Foto: AP / Julian Stratenschulte

Washington – Die Holocaust-Überlebende Eva Kor ist tot. Die 85-jährige gebürtige Rumänin starb am Donnerstag in Krakau, wie das von ihr gegründete Candles Holocaust Museum and Education Center in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana mitteilte.

Kor, eine der Mengele-Zwillinge von Auschwitz, polarisierte mit ihrem Standpunkt ihren Peinigern zu vergeben. Dieses Konzept und ihre Lebensgeschichte, beginnend mit der Deportation der damals Zehnjährigen nach Auschwitz, hat sie in ihrem viel beachteten Buch "Die Macht des Vergebens" niedergeschrieben.

Ein großer Teil ihrer Familie war im Vernichtungslager Auschwitz ermordet worden. Kor und ihre Zwillingsschwester überlebten, wurden aber in grausamen medizinischen Experimenten vom berüchtigten Lagerarzt Josef Mengele missbraucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Kor nach Israel, später in die USA.

Bereit zu vergeben

Trotz ihrer bitteren Erfahrungen trat Kor immer wieder für Vergebung ein. In Deutschland sorgte sie 2015 im Prozess gegen den früheren SS-Mann Oskar Gröning für Schlagzeilen, als sie ihm im Gerichtssaal die Hand gab.

Das Museum teilte mit: "Die Themen von Evas Leben sind offensichtlich. Wir können Härte und Tragödie überwinden. Vergebung kann uns helfen, zu heilen." Kor selbst meinte 2016 in einem APA-Interview: "Zu vergeben war die Macht, die mir blieb." (APA, dpa, 5.7.2019)