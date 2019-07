Wohnen ist in Berlin ein heißes Thema. Denn der Zuzug hält an. Dafür werden aber viel zu wenige Wohnungen gebaut. Das treibt die Mieten in die Höhe. Und weil Wohnen in Berlin ein so lukratives Geschäft geworden ist, sind auch ausländische Investoren auf die Stadt aufmerksam geworden. Mit Mietern gehen einige dieser Konzerne nicht immer ganz zimperlich um. Sie versuchen ihnen Mieterhöhungen aufzudrängen oder sie zum Auszug zu bewegen.

Gegen diese Praxis gehen die Menschen immer öfter auf die Straße. Ein Hotspot ist die Karl-Marx-Allee, wo sich in den letzten Monaten Mieter gegen den Verkauf ihrer Wohnhäuser an den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen – teilweise erfolgreich – gewehrt haben. An vielen Häusern hängen Plakate mit eindeutigen Botschaften an die Investoren.