Man kann sich leider nicht wirklich aussuchen, in wen man sich verliebt. Oft genug geht es gut, die andere Person ist single oder offen für Neues und erwidert die Gefühle – Bingo! Genauso intensiv sind die Gefühle aber unglücklicherweise auch, wenn sie von der anderen Person nicht erwidert werden – und das ist dann unglaublich schmerzhaft. Sei es, dass der oder die andere bereits glücklich vergeben ist, sei es, dass man in einem sich selbst sabotierenden Muster gefangen ist oder die andere Person leider ganz einfach "nicht so auf einen steht" – erzwingen kann man die Liebe auf jeden Fall nicht. Da kann man noch so sehr versuchen, in recht belanglose Nachrichten versteckte Botschaften zu interpretieren, die kleinsten Anzeichen von Sympathie zu hegen wie einen Schatz und bis zum Schluss die Hoffnung nicht aufzugeben, dass die oder der andere einen doch noch mit anderen Augen sieht.

Waren auch Sie schon einmal einseitig verliebt? Foto: Getty Images/iStockphoto/andreikorzhyts

Manchmal scheitert es auch einfach an der eigenen Schüchternheit – oder der der anderen Person:

Fest steht: Bei mancher unerfüllten Liebe braucht es lange, bis man über sie hinweg ist:

Wie sind Sie über eine unerwiderte Liebe hinweggekommen?

Was hat Ihnen dabei geholfen? Warum ist sie unerwidert geblieben? Und waren Sie auch schon einmal auf der anderen Seite? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen! (aan, 12.7.2019)