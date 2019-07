Wenn der Büroalltag wieder einmal in purer Langeweile endet, würden wohl viele Leute lieber ihre Zeit auf Netflix verbringen. Die ganz Mutigen machen das vielleicht ohnehin, aber die Mehrheit hat wohl Angst, vom Chef erwischt zu werden. Und genau dagegen wollen nun kreative Designer eine Lösung gefunden haben. "Mschf" hat einen Plugin für den Chrome-Browser kreiert, mit dem der Netflix-Stream als Teil einer Vierer-Videokonferenz getarnt werden kann. "Golem" stellt "Netflix Hangouts" vor.

Simple Funktionsweise

Die Anwendung ist simpel. Zunächst muss der Plugin installiert werden. Danach ist er schon einsatzbereit. Kommt der Chef vorbei, reicht ein Klick auf das Plugin-Icon und das Display verwandelt sich in besagte Vierer-Videokonferenz. Der Nextflix-Stream wandert dabei in die rechte untere Ecke. In den anderen drei Feldern sind drei Personen zu sehen, die sich vermeintlich miteinander unterhalten. Ein erneuter Klick aufs Icon lässt den Stream wieder auf Vollbild erscheinen.

mschf internet studios

Effektivität offen

So gut die Idee auch klingen mag, ist fraglich, ob der Schmäh im Büroalltag auch wirklich funktionieren würde. Wer nie Videokonferenzen führt, für den ist eine plötzliche Videokonferenz wohl allein schon verdächtig. Wenn der Chef genau hinsieht, entdeckt er zudem, dass in der rechten oberen Ecke zwar das übliche Selfiebild des PC-Nutzers eingebaut ist – allerdings von einer fremden Person. Und zu guter Letzt fällt der in die Videokonferenz eingebaute Netflix-Stream im Normalfall doch auch auf. (red, 27.7.2019)