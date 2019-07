Nicht nur die Wohnung muss bei der Wohnungssuche stimmen – sondern auch das Umfeld. Foto: http://www.istockphoto.com/Creativemarc

23 Bezirke stehen Wohnungssuchenden in Wien zur Auswahl. Die meisten schränken ihre Wohnungssuche aber auf einige wenige Bezirke ein: weil sie von dort schnell in der Arbeit sind, zum Beispiel. Weil sie bereits in dem Bezirk wohnen und die Kinder dort in die Schule gehen. Oder weil ihnen der Bezirk von der Lage, der Architektur oder dem Flair her einfach zusagt.

All das sind sehr persönliche Auswahlkriterien: Die einen suchen im zehnten Bezirk, weil dort derzeit besonders viel gebaut wird. Andere wollen unbedingt möglichst urban in einem Altbau innerhalb des Gürtels wohnen. Und wieder andere zieht es nach Transdanubien, weil sie dort schon aufgewachsen sind.

Die perfekte Wohnung

Am Ende gibt es bei der Wohnungssuche aber immer auch Überraschungen: Wer einmal kurz bei den Suchkriterien der Online-Immobilienplattformen schlampt, sieht sich plötzlich mit Wohnungen in Gegenden konfrontiert, die auf der Wunschliste fehlten.

Manche sind aber genau so auf die für sie perfekte Wohnung gestoßen – und haben den dazugehörigen Bezirk irgendwann auch lieben gelernt. Heute wäre eine Wohnung in einem anderen Grätzel für sie gar nicht mehr vorstellbar.

Liebe auf den zweiten Blick?

In welchem Bezirk würden Sie am liebsten wohnen – und welche Gegend geht Ihrer Meinung nach absolut gar nicht? Wo haben Sie schon gewohnt? Und welches Grätzel haben Sie erst auf den zweiten Blick lieben gelernt? (red, 17.7.2019)