In dieser Galerie: 2 Bilder Die "Stena Impero" (Baujahr 2018) auf einem Archivbild vom 5. Mai. Foto: AP/Basil M. Karatzas, Karatzas Images Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden in Bandar Abbas. (Archivbild) Foto: APA/AFP/ATTA KENARE

Teheran – Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben nach eigenen Angaben der unter britischer Flagge fahrenden Öltanker "Stena Impero" in der Straße von Hormuz gestoppt. Der Tanker habe internationale Vorschriften nicht beachtet, seinen Transponder ausgeschaltet und nicht auf Warnungen reagiert, hieß es auf dem Internetportal der Revolutionsgarden.

Das Schiff gehört der schwedischen Firma "Stena Bulk". Das Unternehmen bestätigte den Zwischenfall und teilte mit, dass sich mehrere unbekannte kleinere Boote und ein Hubschrauber der "Stena Impero" genähert hatten, als sich das Schiff in internationalen Gewässern befunden habe.

Am späten Abend nahm ein zweites britisches Tankschiff, die unter de Flagge Liberias fahrende "Mesdar", überraschend Kurs auf die iranische Küste. US-Regierungsbeamte sagten zu CNN, dass Geheimdienstberichte darauf hinwiesen, dass das Schiff aufgebracht worden sei. Die iranische Seite hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Die "Mesdar" mecht eine unerwartete Rechtskurve.

Kontakt abgebrochen

Das Unternehmen habe derzeit keinen Kontakt zur Besatzung der "Stena Impero". An Bord befinden sich nach Unternehmensangaben 23 Crew-Mitglieder. Es gebe keine Nachrichten über Verletzte. Man stehe in engem Kontakt zu den britischen Behörden. Das Schiff fahre inzwischen nach Norden in Richtung Iran.

Wie Daten der Internetseite Marine Traffic zeigen, verließ die "Stena Impero" gegen 17.30 Uhr MESZ ihren Kurs, als sie die Straße von Hormuz passiert hatte. Das Schiff war vom Hafen Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus auf dem Weg in Richtung Al-Jubail in Saudi-Arabien. Zuletzt zeigten die Daten, dass sich das Schiff in Richtung der iranischen Insel Keschm befand.

USA verurteilen Aufbringung

"Uns sind Berichte bekannt, wonach iranische Kräfte einen britischen Öltanker beschlagnahmt haben", erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, Garrett Marquis.

"Das ist das zweite Mal in etwas mehr als einer Woche, dass das Vereinigte Königreich Ziel eskalierender Gewalt durch das iranische Regime ist." Die USA würden weiterhin mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten, "um unsere Sicherheit und Interessen gegen das bösartige Verhalten des Iran zu verteidigen", fügte er hinzu.

Sabotageakte an Öltankern

Im Persischen Golf nahmen zuletzt die Spannungen deutlich zu. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Sabotageakte an Öltankern gegeben. Die USA werfen dem Iran vor, hinter den Zwischenfällen zu stecken.

Unter dem Vorwurf illegaler Öllieferungen an Syrien liegt seit Anfang des Monats in Gibraltar ein Supertanker an der Kette. Die Öllieferung aus dem Iran soll gegen EU-Sanktionen gegen Syrien verstoßen. Der Iran protestierte gegen die Beschlagnahme, bestellte mehrmals den britischen Botschafter ein und forderte, das Schiff sofort weiterfahren zu lassen. Am Dienstag drohte der oberste iranische Führer London mit Konsequenzen. (red, APA, dpa, 19.7.2019)