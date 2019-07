Wozu wegfahren, wenn es daheim so schön ist? Das fragen sich viele Kabanen- und Kabinenbesitzer in Österreichs Freibädern – eine STANDARD-Videoreportage

Duftende Föhrenwälder, Becken voll reinen Mineralwassers und eine wildromantische Architektur – das sind nur einige der Gründe, wieso die 64-jährige Tatjana ihren saisonalen Zweitwohnsitz ins Thermalbad Vöslau verlegt hat. Sie bewohnt seit vier Jahren eine sogenannte Waldkabane, die sogar mit einem eigenen Badezimmer ausgestattet ist.

Tatjana: "In der Pension will ich die ganze Sommersaison hier verbringen." DER STANDARD

Im Thermalbad Vöslau gibt es derzeit 100 Kabanen, die in "alte" und "neue" Kabanen unterteilt werden. Im Gegensatz zu Tatjana bewohnt der 67-jährige Pensionist Christian eine der "alten" Kabanen. Christian hat zwar kein Badezimmer in seiner Kabane, dafür aber einen eigenen kleinen Schrebergarten. In diesem kann er an stark besuchten Tagen dem Trubel der Tagesgäste bis Badeschluss entfliehen. Denn der große Vorteil für die Kabanenbesitzer: Sie dürfen in ihren Kabanen übernachten und sich auch abends und nachts in einem der vier Schwimmbecken erfrischen.

Christian: "Mineralwasser in allen Leitungen inklusive Toilettenspülung." DER STANDARD

Die saisonalen Kosten der Kabanen variieren je nach Größe, Lage und Ausstattung und liegen zwischen 1.600 und 3.900 Euro für zwei Personen. Die Wartezeit auf eine freie Kabane beträgt derzeit fünf bis acht Jahre. (Isabella Scholda, 25.7.2019)