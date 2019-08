In manchen Großstädten ist Wohnen in den letzten Jahren für viele Menschen unleistbar geworden. Das bringt findige Unternehmer auf lukrative Ideen. Das Start-up Podshare will die Wohnungsnot in den Städten San Francisco und Los Angeles damit bekämpfen, Stockbetten in Schlafsälen zu vermieten. Diese können flexibel tageweise wie in einem Hostel gebucht werden – oder aber auch für dauerhaftes Wohnen genutzt werden. Monatlich kommt das auf 1.200 Dollar (1.080 Euro). Das ist zwar viel. Damit ist das Stockbett aber immer noch günstiger als eine winzige Wohnung in ähnlicher Lage.

Im Bild: Ein Podshare-Projekt in Hollywood