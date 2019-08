Faktencheck: Rosé

Rosé gibt es in tausend Facetten. Dass das interessant ist, entdecken auch immer mehr eingefleischte Rot- oder Weißweintrinker.

Von Lachs bis hin zum intensiven Pink: So weit reicht die Farbpalette von Roséwein. Im Geschmack hält er es nicht minder umfangreich. Foto: Lukas Friesenbichler

Produktion: So wird Rosé gemacht

Eines vorweg: Roséwein ist kein Mix aus Weiß- und Rotwein. Zumindest in der Europäischen Union nicht. Da ist diese Methode den Winzern aus der Champagne vorbehalten. Denn Roséchampagner darf theoretisch aus einem Mix aus Rot und Weiß entstehen. In der Regel aber erhält Roséwein seine Farbe durch die sogenannte Maischegärung. Das bedeutet, dass der Traubensaft mit Schalen, Stängeln und Co vergoren wird. Ebenso wie es bei der Rotweinherstellung auch der Fall ist. Roséwein verweilt nur einen Bruchteil der Zeit eines Rotweins in diesem Trauben-Stengel-Mix. So kommt es zu der attraktiven Farbe.

In der Roséweinproduktion wird zwischen zwei Methoden unterschieden: dem Direktpressen sowie dem Saftabzug. Oft betonen Winzer, die Rosé von guter Qualität herstellen, dass ihr Wein direkt gepresst ist. Genau genommen ist Rosé also ein kurz gemaischter Rotwein. Saftabzug hingegen, im Fachjargon auch als Saignée bezeichnet, bedeutet, dass der Rosé der Maische während der Gärung entzogen wurde. Der Rest durfte weiter gären und ist heute Rotwein. Das was vorher abgezwackt wurde, ist Rosé.

Wein & Speisen: Was man zum Rosé isst

Gerade das, was Rosé oft vorgeworfen wird, nämlich, dass er nicht Fisch und nicht Fleisch sei, avanciert in Kombination mit Speisen zu einer seiner größten Stärken. Man stelle sich eine Krensuppe vor: Welchen Wein trinkt man dazu? Sicher keinen roten, weiß ist auch schwer, der geht unter. Und wie sieht es mit einem Blaufränkisch-Rosé aus? Bingo. Wir gehen weiter im Menü: gefüllte Paprika. Im Glas: Rosé.

Nur er bietet Paroli und schafft Harmonie. Dass es kein Problem ist, eine gesamte Gerichtefolge mit Rosé zu begleiten, zeigen reine Roséwein-Verkostungen wie unlängst in der Meinl Weinbar. Hier harmonierten in Olivenöl pochierter Wolfsbarsch mit einem Sancerre aus dem Hause Bourgeois und Kalbsrücken mit Markkruste mit dem Rosé Freyheit 2015 von Gernot Heinrich. Der Nyetimber-Rosé Schaumwein zeigte, dass sich auch Südengland in die Liste der feinen Roséherkünfte einreiht.

Herkunft: Wo der Rosé herkommt

Im Gegensatz zu Weinen wie dem Grünen Veltliner, der als autochthone Rebsorte eng mit Österreich als Herkunftsort verbunden ist, oder auch zu Regionen wie Bordeaux oder Burgund, bei denen der Weintrinker sofort eine Stilistik im Kopf hat, kann Rosé alles sein. Er wird schließlich auch nahezu überall produziert. Jeder, der Rotwein macht, kann auch Roséwein machen.

Schon lange Tradition hat Roséwein in Südfrankreich, in der Provence wie auch im südlichen Rhônetal. Weine wie die von der Domaine Ott aus der Provence sowie der Rosé von Angelina Jolie und Brad Pitt, Miraval, haben Roséwein erstmals aufs internationale Prestigeparkett gehievt. Natürlich trägt auch Roséwein den Stil der Rebsorte, aus der er entstanden ist, in sich. Weine aus dem spanischen Navarra, auch eine bekannte Roséweinherkunft, kommen oft gekeltert aus Garnacha meist kräftig mit einer ausgeprägten Erdbeerfrucht daher. Roséweine aus Blaufränkisch, wie sie hierzulande immer öfter in einer ernstgemeinten Version zu finden sind, punkten mit der feinen Würze, die für die Rebsorte typisch ist, sowie mit der Struktur, die der Blaufränkisch seinen Weinen verleiht.

