Hongkong – Vor dem angekündigten Generalstreik in Hongkong ist es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei seien 44 Menschen festgenommen worden, teilte die Polizei in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Montag mit. Sie setzte wieder Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen.

Die Regierungskritiker hatten zuvor angekündigt, den Verkehr in der Millionenmetropole lahmzulegen. Hunderte maskierte und in schwarz gekleidete Demonstranten blockierten Straßen, entzündeten Feuer und übersprühten Ampeln mit Farbe. Hunderte Flüge wurden vorsorglich gestrichen, einige Bahnverbindungen eingestellt. Der Betrieb auf vier U-Bahn-Linien musste eingestellt werden.

Doch das wird vermutlich erst der Anfang gewesen sein: Für später am Tag sind Proteste in acht Bezirken angekündigt. Mindestens 24.000 Menschen aus 20 Sektoren wollen sich laut den Organisatoren an dem geplanten Streik beteiligen.

Mehrere U-Bahn-Linien mussten eingestellt werden. Foto: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Regierungschefin verschärft Ton

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat ihre Rhetorik gegen die Protestbewegung noch einmal verschärft: Die "weitreichenden Störungen" durch die Demokratieaktivisten würden die Stadt "an den Rand einer sehr gefährlichen Situation" bringen, sagte Lam am Montag. "Ruhe und Ordnung" in der chinesischen Sonderverwaltungszone würden Schaden nehmen. Zuvor warnte bereits Chinas amtliche Nachrichtenagentur, dass "Zentralregierung nicht tatenlos zusehen wird und diese Situation weiter anhalten lässt."

Der Generalstreik soll den Protesten vom Wochenende folgen, bei denen wieder Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangenen waren und es auch erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Die Veranstalter bezifferten die Zahl der Demonstranten mit 120.000, die Behörden zählten 42.000. Mehr als 20 Teilnehmer wurden festgenommen. Am Samstag kam es auch zu einer Demonstration zur Unterstützung der Polizei. Laut offiziellen Angaben kamen zu dieser 26.000 Teilnehmer.

Ein Protestierender verhindert durch das Aufhalten der Türe die Abfahrt eines Zuges. Foto: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Die Proteste hatten sich vor rund zwei Monaten an Plänen der Regierung für ein Gesetz zur Auslieferung von Beschuldigten nach China entzündet. Seit Mitte Juni weiten sie sich aus. Die Kundgebungen richten sich auch gegen Regierungschefin Carrie Lam, der Kritiker eine zu große Nähe zur Regierung in Peking vorwerfen.

Zudem fürchten die Demonstranten um Freiheitsrechte, die der früheren britischen Kronkolonie nach der Übergabe an China 1997 eingeräumt wurden und fordern mehr Demokratie. (APA, Reuters, red, 5.8.2019)