Der Sommer geht in die zweite Halbzeit, der Stapel an gelesenen Urlaubsbüchern wird langsam höher. Und bei jedem sieht dieser unterschiedlich aus. "Als ich jung war", Norbert Gstreins neuester Roman, den DER STANDARD einen "beeindruckenden Roman am Abgrund der Erinnerung" nennt, liegt bei den einen auf dem Nachttisch.

Welche Bücher begleiten Sie durch den Sommer? Foto: Getty Images/iStockphoto/stock_colors

Für andere ist Neil Gaimans Fantasyroman "American Gods" oder Charlotte Brontës "Der Professor" die perfekte Sommerlektüre. Oder auch dieser Klassiker der Literaturgeschichte, dessen Autor Herman Melville vor genau 200 Jahren geboren wurde:

Was sind Ihre aktuellen Buchtipps?

Was könne Sie empfehlen, welche Romane haben Sie enttäuschend gefunden? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 14.8.2019)