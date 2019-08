Im Sommer wird gern gegrillt – no na net. Es werden die verschiedensten Fleischsorten, Würsteln und Gemüsearten auf den Rost gelegt, auf dem Tisch stehen Salat und Brot bereit. Doch das Fleisch ist nicht einziger Hauptakteur beim Grillen, zumindest ebenbürtig sind da die Saucen. Ohne die feinen Noten der cremigen Dips ist Fleisch eben Fleisch. Doch ein kräftiger Klecks, ein patziges Eintunken in Ketchup, Knoblauch- oder Chilisauce geben dem Gegrillten einen extra Kick an Aromen.

Ihr Saucen-Favorit? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/Magone

Auch wenn man nicht am Grill steht, Saucen hat jeder zu Hause. Da kommt es auch schon mal zu Glaubensfragen, ob Ketchup oder Mayonnaise das Nonplusultra ist, während bei anderen eine Sour-Cream-Sauce immer zu Pommes serviert werden muss. Die Auswahl ist mittlerweile nicht mehr so überschaubar: Exotische Curry-Saucen reihen sich an Süß-Sauer- oder Honig-Senf-Saucen. Stimmen Sie ab, welche Sauce Sie am liebsten haben!

Welche Sauce servieren Sie am liebsten?

Welche Speisen-Saucen-Kombi ist die beste? Welche Sauce verschmähen Sie, und welche machen Sie am liebsten selbst? (rec, 9.8.2019)