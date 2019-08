Regierung in Islamabad beendet Handel mit Indien – Demonstrant sprang auf der Flucht vor Polizei in Fluss

Indischer Armeekonvoi auf dem Weg in die Grenzstadt Kargil (Archivbild, Juni 1999). Foto: AP /Aijaz Rahi

Srinagar – Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan um die Region Kaschmir ist am Mittwoch weiter eskaliert. Die Regierung in Islamabad erklärte indische Diplomaten zu unerwünschten Personen und forderte sie zur Ausreise auf. Zugleich wolle man den bilateralen Handel mit Indien aussetzen und bilaterale Abkommen überprüfen.

Am Montag hatte hatte die indische Regierung die Autonomierechte für den von Indien kontrollierten Teil der von beiden Ländern beanspruchten Region Kaschmir aufgehoben. Artikel 370 der Verfassung garantierte der Region unter anderem eine eigene Verfassung, eine eigene Flagge und weitgehende Kompetenzen mit Ausnahme der Außen- und Verteidigungspolitik.

Der Konflikt in dem Himalaya-Gebiet dauert bereits mehr als 70 Jahre. Seitdem Britisch-Indien im Jahr 1947 unabhängig und in Indien und Pakistan geteilt wurde, streiten die beiden Länder um die gesamte Herrschaft über Kaschmir, zwei Kriege wurden deswegen bereits geführt. Beide Atommächte beherrschen jeweils einen Teil von Kaschmir, ein weiterer Teil gehört zu China.

Demonstrant sprang in Fluss

Bei Protesten in der Provinzhauptstadt Srinagar, die seit Wochenbeginn von zehntausenden Polizisten und Soldaten abgeriegelt wird, starb ein Demonstrant. Der Jugendliche habe gegen die Ausgangssperre verstoßen und sei auf der Flucht vor der Polizei in den Fluss Jhelum gesprungen, erklärte ein ein Polizeibeamter am Mittwoch. (red, APA, 7.8.2019)