In diesem Anwesen sind schon viele Berühmtheiten ein- und ausgegangen: Die Villa in Holmby Hills im Westen von Los Angeles gehörte schon dem Schauspieler Tony Curtis sowie der Pop-Ikone Cher. Letztere soll sich in das Anwesen verliebt haben, als sie auf einer Party von Curtis zu Gast war, und dann jahrelang auf ihre Gelegenheit gewartet haben, es zu kaufen.