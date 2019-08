Manches Gebäude könnte viel erzählen. Nicht immer sind es schöne Geschichten: Auch Verbrechen haben in manchem Haus stattgefunden. Was wissen Sie über Ihr Zuhause?

Manche Fragen zur Vorgeschichte einer Wohnung bleiben in den meisten Fällen offen. Foto: http://www.istockphoto.com/vivve

Am Neusiedler See gibt es gerade das Seehäuschen eines verurteilten Mörders zu kaufen. Für 120.000 Euro wurde die als "verträumte Hütte" angepriesene Immobilie, von der aus eine zerstückelte Frauenleiche vom Mörder in den See gebracht wurde, laut Medienberichten ursprünglich inseriert. Mittlerweile wurde der Preis schon ein wenig reduziert. Und in Wien-Donaustadt wird gerade auf dem Gelände eines ehemaligen Einfamilienhauses, in dem vor ein paar Jahren ein Doppelmord passiert war, ein mehrgeschoßiger Wohnbau fertiggestellt. Die Hälfte der Wohnungen ist entweder schon verkauft oder reserviert.

Zwei aktuelle Beispiele dafür, dass immer wieder Immobilien mit schlimmer Vorgeschichte auf den Markt kommen. Auch in zahlreichen Altbauwohnungen sind zweifellos schon schreckliche Verbrechen passiert. Schwerwiegende Dinge sollte ein Makler den Wohnungssuchenden eigentlich mitteilen – insbesondere dann, wenn es um einen Kauf geht. Vieles kommt aber erst ans Tageslicht, wenn die Wohnung längst bezogen ist. Manches erfährt man von besonders gesprächigen Nachbarn. Anderes, wahrscheinlich Harmloseres, findet man selbst mit der Zeit heraus. Etwa indem man irgendwann auf alte Tapetenreste oder sogar unter Dielenbrettern oder im Kellerabteil vergessene Gegenstände stößt.

Unhinterfragte Vorgeschichte

Die Vorgeschichte einer Immobilie bleibt also relativ oft unhinterfragt, während man sich über den baulichen und energetischen Zustand, die zu erwartenden Heizkosten und mögliche Baumängel im Regelfall ja doch schlau macht.

Manche beeinflusst diese Vorgeschichte stark: In einer Wohnung, in der ein Verbrechen geschehen ist, wollen sie lieber nicht wohnen. Die einen fürchten böse Energien, die anderen glauben sogar an Geister. Manche lassen solche Geschichten aber auch völlig kalt: Mit den neuen Bewohnern zieht ohnehin neues Leben ein. Was früher hier geschah, ist also unwesentlich.

Wie sehen Sie das? Interessieren Sie sich für die Vorgeschichte Ihres Zuhauses? Beeinflussen Sie gute oder schlechte Dinge, die in Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung vorgefallen sind? Haben Sie schon Hinweise auf die Bewohner vor Ihnen gefunden? Oder sind Sie gar auf Rätsel gestoßen? (red, 14.8.2019)