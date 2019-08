Nicht alles, was in Familien vorgeht, ist für die Ohren Außenstehender gedacht. Vor allem nicht, wenn es sich um wohlgehütete Familiengeheimnisse handelt. Haben Sie welche?

Je nachdem, wie gut das familiäre Verhältnis ist, kann man mit den nahen Verwandten über vieles sprechen. Die Erlebnisse des eigenen Alltags werden ausgetauscht, man tratscht über Freunde oder Urlaube, spricht über seine Sorgen und Probleme. Umgekehrt kennt man die Geschichten der anderen Familienmitglieder, oft auch die der angeheirateten Familie und darüber hinaus die seiner besten Freunde.

In der US-Serie "Desperate Housewives" wird so manches Familiengeheimnis gelüftet. Foto: ABC Studios Cherry Productions

Das bleibt unter uns!

Dass bestimmte Gesprächsinhalte oder Lebensweisen nicht an familienfremde Personen weitergetragen werden, ist in den meisten Fällen ein unausgesprochenes Gesetz. Doch dann gibt es Geschichten und Geheimnisse, in die nicht einmal alle Familienmitglieder eingeweiht sind. Außereheliche Liebschaften und Kinder des Großvaters, mysteriöse Geschichten rund um den Tod der Tante oder die Drogenabhängigkeit des Bruders – oft hüten Familien derlei Geheimnisse über Generationen, manche werden irgendwann ausgesprochen oder durch Zufall aufgedeckt, manche bleiben für lange Zeit oder immer das, was sie sind: Geheimnisse.

Welche Geschichten werden in Ihrer Familie geheim gehalten?

Haben Sie schon einmal ein Familiengeheimnis aufgedeckt? Oder haben Sie bereits Familiengeheimnisse von anderen Familien erfahren? Gibt es gute Gründe, diese Geschichten nicht weiterzuerzählen? (mawa, 20.8.2019)