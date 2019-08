WISSEN

Was CAR-T-Zellen sind:

Eine Therapie mit CAR-T-Zellen besteht aus einer einzigen Infusion. Es sind körpereigene T-Zellen, die in einem biotechnologischen Labor künstlich so manipuliert wurden, dass sie wieder funktionieren. CAR steht für "chimärischer Antigen-Rezeptor". Als Chimäre wird in der Medizin ein Organismus genannt, der aus unterschiedlichen Zellen zusammengesetzt ist, die so in der Natur nicht vorkommen. Das Prozedere der CAR-T-Zellproduktion im Detail: Zuerst wird Patienten im Spital Blut abgenommen. Mit Leukapherese werden die T-Zellen gewonnen. Diese werden dann in das Speziallabor der Pharmafirma geschickt. Dort werden die T-Zellen gesäubert und dann jene T-Zellen selektiert, die man genetisch modifizieren will. Das menschliche Genom lässt sich durch Viren verändern – das ist ein Prinzip der Evolution. T-Zellen, die ihre Überwachungsfunktion verloren haben, werden wieder scharfgemacht und anschließend vermehrt. Dann werden sie zurück ins Spital geschickt, wo sie den meist schon sehr kranken Menschen verabreicht werden. Es gibt derzeit drei Pharmaunternehmen, die mit CAR-T-Zellen arbeiten. Novartis hat die Zulassung für Kymriah bei Akuter Lymphatischer Leukämie und aggressivem Non-Hodgkin-Lymphom, Gilead/Kite Pharma schickt seine CAR-T-Zellen als Yescarta gegen Non-Hodgkin-Lymphome ins Rennen. Celgene wiederum entwickelt seine CAR-T-Zellen gegen Lymphdrüsenkrebs, Chronische Lymphatische Leukämie und das Multiple Myelom.

Bispezifische Zellen:

Bispezifische T-Zellen mit einem spezifischen Antikörper gegen die Krebszelle werden in einem sehr aufwendigen Verfahren aus Säugetierzellen gewonnen. Ihr Ziel ist es, T-Zellen mit Tumorzellen zu verbinden. Man bringt sie durch biotechnologische Methoden dazu, Antikörper gegen eine bestimmte Krebsart zu produzieren. In jahrzehntelanger Forschungsarbeit hat man gelernt, wie sich biologische Prozesse so beeinflussen lassen (Zellproduktion, Filtern, Reinigen, Vermehren, Zu-Medikamenten-Machen), dass daraus Wirkstoffe für Patienten entstehen. Eine der Hürden war die Dauer der Verabreichung: Das Immunsystem braucht eine Zeit, bis es in die Gänge kommt, reagiert und Krebszellen angreifen kann. Seit 2015 ist Amgens Bite-Antikörper zur Behandlung der Akuten Lymphatischen Leukämie (ALL) im Einsatz. Die sogenannte Bite-Technologie ist eine Plattform, auf der Wirkstoffe gegen andere Formen von Blutkrebs (Akute Myeloische Leukämie, Non-Hodgkin-Lymphom), das Multiple Myelom und solide Tumoren in der Prostata, Lunge und im Gehirn (Glioblastom) in Entwicklung sind. Die Pharmafirma Roche arbeitet an bispezifischen Zellen. (pok, 22.8.2019)

