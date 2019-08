Auch Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wurde unter die Lupe genommen. Foto: AFP

Unerwarteten Besuch gab es am Montag für den neuen Finanzvorstand der Casinos Austria, Peter Sidlo – und etliche andere. Am Vormittag seines ersten Arbeitstags nach dem Urlaub tauchten Ermittler und Staatsanwalt bei Sidlo daheim auf: Hausdurchsuchung. Ein paar Stunden später fand dann auch in Sidlos Büro in der teilstaatlichen Casag eine Hausdurchsuchung statt. Auch Aufsichtsratspräsident Walter Rothensteiner war betroffen – er ist im Verfahren, um das es geht, als Zeuge geführt.

Und: Auch beim vormaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache, bei Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus und bei Novomatic-Chef und Casag-Aufsichtsrat Harald Neumann schauten die Ermittler nach. Worum es geht: Nach einer anonymen Anzeige ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu darin erhobenen Vorwürfen. Selbige sollen sich nach Zeugenaussagen verdichtet haben.

Politischer Deal

Es geht darin zusammengefasst um den Vorwurf, der freiheitliche Wiener Bezirksrat und Gudenus nahestehende Sidlo sei auf Basis eines politischen Deals in den Vorstand der Casag gekommen. Der Personalberater hatte ihn nicht empfohlen, der Aufsichtsrat unter Rothensteiner bestellte den 45-Jährigen trotzdem. Laut dem Vorwurf soll es eine ÖVP-FPÖ-Vereinbarung gegeben haben, Sidlo auf einem Ticket von Casag-Miteigner Novomatic in den Vorstand zu entsenden. Im Gegenzug soll die FPÖ Entgegenkommen bei etwaigen Gesetzesänderungen beim kleinen Glücksspiel nach der Wiener Wahl signalisiert haben.

Auch der damalige Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) soll involviert gewesen sein. All das soll FPÖ-Abgeordnete zur Ansicht gebracht haben, Sidlo sei die "Glücksfee" der Partei in der Casag. Zu den Beschuldigten gehören unter anderen Strache, Gudenus und Novomatic-Eigentümer Johann Graf. Die Beschuldigten haben die Vorwürfe bislang bestritten.

Peter Sidlo soll auf Basis eines politischen Deals zum Finanzvorstand der Casinos Austria bestellt worden sein. Foto: FPÖ

Keine Details bestätigt

Die WKStA bestätigt keine Details, die Causa sei ein Verschlussakt und unterliege daher strenger Vertraulichkeit. Ein Sprecher der Behörde bestätigt Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten in zwei Bundesländern, die reibungslos funktioniert hätten. Es geht um den Verdacht der Bestechung und Bestechlichkeit. Beschuldigt seien sechs Personen und ein Verband, also ein Unternehmen. Dabei dürfte es sich um die Novomatic handeln. Novomatic wollte die Hausdurchsuchungen nicht bestätigen.

Ein Casag-Sprecher sagte jedoch, dass es am Montagnachmittag "Ermittlungshandlungen" in der Unternehmenszentrale gegeben habe. Peter Sidlo sei zu den Umständen seiner Vorstandsbestellung befragt worden, sagte Casag-Sprecher Patrick Minar. Die Casag selbst sei nicht Gegenstand der Ermittlungen, Aufsichtsratschef Rothensteiner sei in der Sache als Zeuge befragt worden.

Rothensteiner sagte vor Wochen zum STANDARD, es habe bei der Bestellung keine politischen Vorgaben gegeben – Sidlo sei ausgewiesener Finanzexperte. Novomatic-Chef Neumann meinte, es könne gar keine Deals und oder Zusagen fürs kleine Glücksspiel geben, und auch Sidlo dementierte alle Vorwürfe. Er soll Casag-intern zugesichert haben, nichts mit dem in Straches und Gudenus' Ibiza-Video-Auftritt Gesagten zu tun zu haben. (Renate Graber, 13.8.2019)