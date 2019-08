Bei einer Durchsuchung von Räumlichkeiten des FPÖ-Bildungsinstituts, das auch Strache als Rückzugsort verwendet hätte, sollen Festplatten beschlagnahmt worden sein, berichtet "Heute". Foto: APA / HELMUT FOHRINGER

Nachdem DER STANDARD am Dienstag über Razzien bei Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, dem Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus, FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo und beim Novomatic-Chef Harald Neumann berichtete, kommen weitere Details zu den Ermittlungen an die Öffentlichkeit.

So berichtet die Tageszeitung "Heute" von einer weiteren Razzia in der Tiroler Pension "Enzian" in St. Jakob im Defereggental. Dieses Bauernhaus gehöre seit 2012 dem FPÖ-Bildungsinstitut und werde öfters von Strache als Rückzugsort genutzt, so "Heute".

Demnach habe das Bundeskriminalamt die Räumlichkeiten durchsucht und dabei auch einen Tresor geöffnet, in dem sie offenbar mehrere Festplatten fanden und beschlagnahmten. Die Ermittler vermuten "Heute" zufolge, dass sich auf diesen Festplatten Aufzeichnungen zu Zahlungsflüssen aus der Glücksspielbranche befinden.

Ermittlungen

Strache hat diese Hausdurchsuchung nicht bestätigt und weist alle Vorwürfe zurück. Die Hausdurchsuchungen fanden im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) statt.

Beschuldigt seien sechs Personen und ein Verband, also ein Unternehmen. Dabei dürfte es sich um die Novomatic handeln. Novomatic bestätigte die Hausdurchsuchungen nicht. Bei den Personen handelt es sich um Sidlo, Neumann, Novomatic-Eigentümer Johann Graf, Gudenus, Strache und Ex-FPÖ-Staatssekretär Hubert Fuchs. Mithilfe von Novomatic soll Sidlo Casinos-Finanzvorstand geworden sein. Als Gegenleistung hätten die FPÖ-Politiker Novomatic Glücksspiellizenzen versprochen. Ihnen wird Bestechlichkeit und Bestechung vorgeworfen. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

"Novomatic zahlt alle"

Grundlage für die Hausdurchsuchungen ist eine detaillierte anonyme Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft mit angeblichem Insiderwissen. Das Ö1-"Morgenjournal" berichtete am Mittwoch über weitere Details des zehnseitigen Durchsuchungsbefehls.

Der Durchsuchungsbefehl ist betitelt mit "Strafsache gegen Heinz-Christian Strache und andere". Dabei müssten die genauen Befugnisse Straches in puncto Glücksspielthemen in seiner Zeit als Vizekanzler offenbar noch geprüft werden. Jedenfalls aber wäre "eine Beitragstäterschaft anzunehmen". Zitiert wird auch die Aussage Straches aus dem "Ibiza-Video": "Novomatic zahlt alle."

Dreier-Vorstand besetzt

Im Durchsuchungsbefehl sind auch Details über die Vorgehensweise der Besetzung des Vorstands der Casinos Austria enthalten. Dort heißt es: "Es sollten in dem 3er-Vorstand die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ vertreten sein." Ausgemacht sei weiter gewesen, dass "jede der drei Aktionärsgruppen – die staatliche Beteiligungs AG ÖBAG, die Tschechische Sazka-Gruppe und die Novomatic – einen der Vorstände benennen sollte."

Auch eine konkrete Vorgehensweise soll ausgemacht gewesen sein: "Johann Gudenus vereinbarte mit Novomatic-Vorstand Harald Neumann, dass Novomatic als FPÖ-Kandidaten Peter Sidlo benennen sollte. In enger Abstimmung mit Heinz-Christian Strache wurde im Gegenzug eine wohlwollende Unterstützung der Novomatic durch die FPÖ ausgemacht. Gegenstand war insbesondere die Erteilung einer ‚Casino Lizenz in Wien‘ und einer ‚nationalen Online Gaming Lizenz‘", heißt es in dem Durchsuchungsbefehl, aus dem der ORF zitiert.

Treffen in London

Auch über ein Treffen mit Novomatic-Eigentümer und Fuchs wird darin berichtet: "Fuchs akkordierte mit Johann Graf, dem Eigentümer der Novomatic, bei einem Treffen in London den Deal", heißt es. Fuchs und Strache wird auch vorgeworfen, dass sie "unter Ausnützung ihrer politischen Positionen Druck auf den Aufsichtsratsvorsitzenden der Casinos AG, Walter Rothensteiner ausübten bzw. ausüben ließen."

Strache sprach bereits am Dienstag von einem "politischen Angriff" und einem "feigen Angriff auf meine Glaubwürdigkeit". Er betonte, dass an den Vorwürfen nichts dran sei und er sich bei den Ermittlungen uneingeschränkt kooperativ verhalte. Auch Sidlo und Novomatic bestreiten alle Vorwürfe. Der Glücksspielkonzern beteuerte die Kooperation mit den Behörden.

Auch Fuchs wies am Dienstag alle Vorwürfe gegen ihn zurück, bestätigte aber die Teilnahme an einer Glücksspielmesse in London. Eine etwaige Vergabe von Lizenzen sei dort aber nicht Thema von Gesprächen gewesen.

Fehlende Qualifikationen

Politischen Druck habe es anscheinend auch gegeben, weil Sidlo die geeigneten Qualifikationen für den Finanzvorstand nicht vorweisen konnte. "Der Aufsichtsratsvorsitzende der Casinos Walter Rothensteiner wies den Personalberater an, sich auf die Beschreibung des Profils von Sidlo zu beschränken", berichtet Ö1 unter Berufung auf den Durchsuchungsbefehl. Dabei soll Rothensteiner dem Aufsichtsrat die Conclusio des Personalberaters vorenthalten haben, "wonach Peter Sidlo nicht die erforderliche Qualifikation aufwies." (red, 14.08.2019)