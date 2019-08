Das Ibiza-Video zeigte neue Dimensionen betreffend Umgang mit Staatsvermögen auf. Foto: Spiegel/SZ

Die Geschichte der Zweiten Republik ist auch eine der Korruptionsfälle, und zwar unabhängig davon, wer gerade regierte. Doch trügt der Eindruck, dass die FPÖ in Zeiten ihrer beiden Regierungsbeteiligungen ab dem Jahr 2000 besonders nah am Futtertrog stand? Unter Schwarz-Blau I und auch danach kamen ja besonders viele anrüchige Vorfälle ans Tageslicht. Die kurze Phase der Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition ab 2017 hat besonders viele Affären hervorgebracht.

Der frühere Rechnungshofchef Franz Fiedler meinte kürzlich zum STANDARD, es sei schwer zu beurteilen, welche Partei am anfälligsten für Bestechung, schwarze Kassen oder sonstige Machenschaften sei. Bei der FPÖ getraue er sich aber zu sagen, dass die Partei seit 2000 in deutlich mehr Affären verstrickt gewesen sei als zuvor.

Nachholbedarf

"Es gab einen gewissen Nachholbedarf", sagte Fiedler. Das liege auch an der dünnen Personaldecke der Freiheitlichen, die es nicht erlaube, nur Personen mit tadellosem Charakter in wichtige Funktionen zu hieven. Der FPÖ fehle es insbesondere an Vorfeldorganisationen wie Kammern, die bei ÖVP und SPÖ oft als personelles Reservoir dienen.

Grasser steht in der Causa Buwog als Angeklagter vor Gericht. Foto: APA/Herbert Neubauer

Härter ins Gericht mit den Blauen geht der Kabarettist Florian Scheuba, für den die Korruption "zur DNA der FPÖ" gehört. Die jeweilige Regierungsbeteiligung sei "die Zeit abzukassieren", behauptet er.

Angesichts von Ibiza und Razzien wegen eines angeblichen Deals der FPÖ mit Novomatic bei einer Postenbesetzung in der Casinos Austria AG blickt DER STANDARD auf ein paar erwiesene und einige vermutete Korruptionsfälle zurück.

Jörg Haider anlässlich der Parteiübernahme. Foto: APA/Bernhard Holzner