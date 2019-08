In Österreich zahlen meist die Mieter die Provision. Foto: istock

Das sogenannte Bestellerprinzip besagt, dass derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt hat. In Österreich gilt es bis heute nicht, anders als in Deutschland. Hierzulande zahlen also in den meisten Fällen die Haus- oder Wohnungsmieter die Provision – meist zwei Monatsmieten. Die SPÖ wollte das Bestellerprinzip bereits in der großen Koalition umsetzen, ist damit jedoch immer wieder an der ÖVP gescheitert.

Hohe Kosten

Nun schwenkt diese um. Wie das Büro von ÖVP-Wohnbausprecher Johann Singer dem STANDARD bestätigt, tritt man nun auch dort für das Bestellerprinzip ein. Durch die aktuelle österreichische Regelung entstünden Wohnungsmietern, bereits bevor sie eingezogen sind, hohe Kosten, heißt es von der Presseabteilung der ÖVP. Deshalb setze man sich dafür ein, das Bestellerprinzip in der nächsten Legislaturperiode umzusetzen. "In Zukunft sollen Provisionen von jenem bezahlt werden, der den Auftrag für die Vermittlung einer Mietwohnung gibt. Das ist in der Regel der Vermieter", so die ÖVP.

In der vergangenen ÖVP-FPÖ-Regierung stand das Bestellerprinzip nicht im Regierungsprogramm, auch wenn sich etwa die damalige Gesundheits- und Konsumentenschutzministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) im Frühjahr im parlamentarischen Budgetausschuss dafür ausgesprochen hatte.

Mehrere Petitionen

Maklervertreter sehen das Bestellerprinzip freilich kritisch und betonen gegenüber dem STANDARD immer wieder, dass das in Österreich geltende Doppelmaklerprinzip – ein Makler vertritt beide Seiten – europaweit einzigartig sei und viele Vorteile habe.

Zahlreiche Organisationen, darunter die Arbeiterkammer, sowie Initiativen fordern seit Jahren das Bestellerprinzip. Mehrere Petitionen dazu liegen im parlamentarischen Bautenausschuss. (red, 20.8.2019)