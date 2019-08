Wann waren Sie das letzte Mal in einem Vapiano-Restaurant essen? Foto: APA/dpa/Oliver Berg

Die deutsche Restaurantkette Vapiano macht momentan mit Verlustgeschäften Schlagzeilen. Vor wenigen Wochen wurde noch die neue Strategie für das angeschlagene Unternehmen vorgestellt – jetzt wurde bekannt, dass Vapiano-Chef Cornelius Everke mit Ende August zurücktritt.

Langes Warten auf Pasta & Co

Dass es Vapiano schlecht geht, ist zumindest aus Kundensicht nicht auf den ersten Blick erkennbar. Vor allem zu Stoßzeiten muss man sich in den meisten Filialen gedulden, bevor man das gewünschte Menü bestellen kann. Langes Anstellen und die über die Jahre wesentlich teurer gewordenen Gerichte scheinen das Publikum trotz Kritik – vor allem an den langen Wartezeiten – nicht abzuschrecken. Im Jahr 2002 wurde das erste Vapiano-Restaurant in Hamburg eröffnet. Nicht nur in Europa, sondern auch in Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Ländern rund um den Globus wird in den Lokalen nach dem Motto "Chi va piano, va sano e va lontano" (Wer alles im Leben locker und gelassen angeht, lebt gesünder und länger) gekocht und gegessen.

Gehen Sie gern zu Vapiano essen?

Was spricht für einen Restaurantbesuch und was dagegen? Hat sich das in den vergangenen Jahren verändert? Falls ja, warum? Was schätzen Sie an der Kette, und was fehlt Ihnen am Konzept? (mawa, 23.8.2019)