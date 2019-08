Die Polizei ermittelt nach einem Leichenfund in Simmering. Foto: APA/LUKAS HUTER

Wien – Die Wiener Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts: Laut eigenen Angaben wurden die Beamten am Dienstagvormittag von einem 17-jährigen Österreicher nach Simmering gerufen. Dieser gab an, es sei am Vorabend zu einem Tötungsdelikt in einem Wohnhaus gekommen.

Die Beamten fanden in dem Haus die Leiche eines noch unbekannten Mannes. Weder die Todesursache noch das Motiv waren vorerst bekannt. Der tatverdächtige 17-Jährige befindet sich in Haft. (red, APA, 20.8.2019)