Gastgeber Macron kann positive Bilanz über G7-Gipfel in Biarritz ziehen.

Joe Walsh geht gegen Donald Trump ins Präsidentschaftsrennen.

Langjähriger VW-Chef Ferdinand Piëch gestorben.

Heuer starben doppelt so viele Kinder im Verkehr wir in den zwei Jahren davor.

Punktesystem: Neos suchen Rezept gegen Fachkräftemangel.

Neuer Trailer gibt Ausblick auf "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Wissen oder schätzen? Wie hat sich die Anzahl der Hitzetage in Wien seit 2000 entwickelt? Zeichne deine Einschätzung in die jeweiligen Grafiken ein, und vergleiche sie mit den erhobenen Daten.

[Karriere] Flugbegleiter brauchen gute Nerven und ein freundliches Auftreten. Wie viel man über den Wolken verdient, hängt auch von Zusatzausbildungen ab.

[Immo] Stressfrei Umziehen geht nicht? Geht doch! Vorbereitung ist ja sprichwörtlich die halbe Miete. Eine Checklist sowie alle Infos zum Thema Sonderurlaub, Meldezettel und Nachsendeauftrag findest du hier.

[Wetter] Tagsüber wechseln Sonne und Wolken, bevor sich erneut einige Regenschauer sowie lokale Gewitter bilden. Am ehesten stabil und sonnig bleibt es ganz im Westen. Bis 29 Grad.

[Zum Tag] Am 27. August 1955 liegt die gebundene Erstauflage des Buches The Guinness Book of Records vor.