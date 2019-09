Harmonisch

Foto: Lukas Friesenbichler

Bei der Blindverkostung waren sich alle einig: Diese Sesampaste ist pur genossen am harmonischsten. Auch verrührt mit Joghurt schmeckt das in der Türkei produzierte Koska-Tahin sehr gut. Die Beschriftung ist ausführlich: Die Sesamkörner wurden geschält und geröstet, und es gibt einen Tipp, falls sich Öl absetzt: Das Glas zehn Minuten in 60 Grad heißem Wasser erwärmen und gut durchrühren.

Koska Tahin, 300 g, € 2,79 (€ 0,93 / 100 g) bei Eurospar

6 von 6 Punkten

Kräftig

Foto: Lukas Friesenbichler

Beim Sesammus von Alnatura gingen die Meinungen der Testpersonen auseinander. Manche fanden den Geschmack zu intensiv, andere sahen darin "Charakter". Das Bioprodukt, das mit Sesam aus Uganda und Äthiopien hergestellt wird, ist relativ dunkel. Ob die Körner geschält sind oder nicht, wird leider nicht angegeben. Mit Joghurt vermischt ist dieses Mus aber jedenfalls zu empfehlen.

Alnatura Tahin, 250 g, € 3,00 (€ 1,156 / 100 g), bei Billa

4 von 6 Punkten

Fad

Foto: Lukas Friesenbichler

"Sanft geröstet und geschält" wurden die Sesamkörner für das Bio-Tahin von DM. Möglicherweise zu sanft, denn das Mus schmeckt schlicht langweilig, der Sesamgeschmack ist pur gekostet viel zu schwach ausgeprägt. Damit wäre es noch weniger zum Mischen für Hummus oder Tahin-Joghurtsauce zu empfehlen. Zumindest waren alle Verkosterinnen und Verkoster einig: Testverlierer.

DM Bio Tahin, 250 g, (€ 1,42 / 100 g) € 3,55 bei DM Drogeriemarkt

1 von 6 Punkten

Unauffällig

Foto: Lukas Friesenbichler

Tahina von Alwadi aus dem Libanon ist sehr hell und homogen. "Ohne Bleichmittel" wird auf dem Kunststoffbehälter betont. Dass dies gemacht wird, darauf wären wir gar nicht gekommen. Im Geschmackstest lässt sich sagen: Das Mus ist ganz okay, aber nicht top. Außerdem setzt sich hier gern das Sesamöl oben und dicke Paste unten ab. Keine Info über die Körnerverarbeitung.

Alwadi Tahina, 908 g, (€ 0,77 / 100 g), € 7,00, Meiselmarkt

3 von 6 Punkten

Speziell

Foto: Lukas Friesenbichler

Lima Tahin, 500 g, (€ 1,40/100 g) € 6,99 bei Staudigl, 1010, Wollzeile 25

2 von 6 Punkten

(Petra Eder, RONDO, 3.9.2019)