Die chinesische Regierung hat in diesem Jahr das Everest-Basislager für Personen ohne Klettererlaubnis gesperrt, da sich Unmengen an Müll auf dem Gelände ansammeln. Zelte, Kletterausrüstung, leere Gasflaschen und menschliche Exkremente liegen auf dem Berg. Die nepalesische und die chinesische Regierung sind bemüht, den Müllberg abzutragen. So führte Nepal vor sechs Jahren eine Kaution von 4.000 Dollar (rund 3.600 Euro) ein. Wer mit mindestens acht Kilo Müll ins Tal zurückkommt, erhält das Geld zurück.

