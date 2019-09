China könnte seinen CO2-Emissionsmaximum schon bedeutend früher erreichen. Foto: APA/AFP/GREG BAKER

Chinas Emissionen von klimaschädlichen Treibhausgasen dürften schon 2022 ihren Höhepunkt erreichen, weit vor dem ursprünglichen Ziel Chinas, das "um 2030" lautete. Wie ein hochrangiger Forscher der Regierung am Donnerstag sagte, könnte dieses Ziel auch ohne zusätzliche politische Maßnahmen erreicht werden.

Chinas Versprechen, die Emissionen bis "um 2030" auf einen Höchststand zu bringen, ist eine der Schlüsselkomponenten des globalen Pakts zur Bekämpfung des Klimawandels, der 2015 in Paris ausgearbeitet wurde.

Peking hat seitdem versprochen, bei der Überprüfung seiner Ziele "den höchstmöglichen Ehrgeiz" zu zeigen. Eine Denkfabrik der Regierung hatte Peking aufgefordert, strengere Maßnahmen für den nächsten Fünfjahresplan 2021-2025 einzuführen.

Jiang Kejun, Professor am Energy Research Institute, einer Abteilung der National Development and Reform Commission (NDRC), Chinas führendem Planungsgremium, sagte aber, er habe "extremes Vertrauen" in die Fähigkeit Pekings, die Emissionen auch in einem "business as usual"-Szenario begrenzen zu können.

Könnte ausreichen, einfach weiter zu machen

"China hat bereits eine sehr starke Politik, und meiner Meinung könnte es ausreichen, einfach weiter zu machen", sagte er Reuters am Rande des Fortune Sustainability Forums am Fuxian-See in der südwestlichen Provinz Yunnan.

Jegliche Änderung der offiziellen Ziele des weltweit größten CO2-Emittenten dürfte große Auswirkungen auf den globalen Kampf gegen den Klimawandel haben, die chinesischen Regierungsbeamten blieben jedoch bei der Überarbeitung ihrer Prognosen vorsichtig.

Li Gao, Leiter der Klimaabteilung des Umweltministeriums, warnte letzte Woche, dass das Ziel 2030 bereits durch den Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten gefährdet sei.

Nach einer Verlangsamung von 2014 auf 2016 dürften die gesamten Kohlenstoffemissionen Chinas ab 2017 wieder angestiegen sein.

Emissionen im ersten Halbjahr um 4 Prozent gestiegen

Laut Schätzungen, die am Donnerstag von der Umweltschutzorganisation Greenpeace veröffentlicht wurden, stiegen die Emissionen im ersten Halbjahr um bis zu 4%, was auf den steigenden Verbrauch von Kohle, Stahl und Zement zurückzuführen ist.

Ein wichtiges Anliegen war der wieder steigende Kohleverbrauch Chinas und die mögliche Genehmigung neuer Kohlekraftprojekte, wobei derzeit darüber debattiert wird, ob mehr Kapazität erforderlich ist, um künftige Stromengpässe zu bewältigen, sagte Yang Fuqiang, leitender Berater beim Natural Resources Defense Council, eine in den USA ansässige Umwelt-NGO.

Eine Industriegruppe hatte prognostiziert, dass Chinas Kohlekraftwerke eine Spitzenleistung von 1.300 Gigawatt (GW) erreichen werden, was einem Anstieg von fast 300 GW gegenüber dem Ende des letzten Jahres entspricht.

Eric Luo, Geschäftsführer des chinesischen Herstellers von erneuerbaren Energien GCL, sagte, dass es unwahrscheinlich sei, dass weitere 300 GW erforderlich seien, fügte aber hinzu, dass ein Höchststand der Kohlenstoffemissionen im Jahr 2022 plausibel sei.

"Nach 2022 sollten Kohleemissionen und die Zahl der neuen Kohlekraftwerke sinken", sagte er gegenüber Reuters. "Auch wenn sie weitere 200 GW genehmigt haben – es macht keinen Sinn, so viel zu bauen." (Reuters, red, 6.9.2019)